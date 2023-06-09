台中5億高中生4大死因疑點！高大成回應中檢千字文　怒轟夏男說謊

▲賴姓高中生與夏男共乘電梯上樓，也是他留下的最後身影。（圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

台中5億高中生案疑點重重，法醫高大成也一直懷疑另有內情。不過，台中地檢署6日罕見發出千字聲明文，強調鑑識報告有專業、證據力。對此，高大成也在節目上表達了對這份聲明的想法，並分析死者目前身上的4大疑點，怒轟夏男從頭到尾都在說謊。

高大成接受節目《震震有詞》連線訪問，被主持人謝震武詢問「你覺得中檢的千字文，你看完所有內容，你有沒有一種覺得要開戰的感覺？」高大成回應「不會啦，因為我（質疑）的對象不是檢察官，檢察官是跟我們一起去辦這個案」。

高大成解釋，他質疑的對象是法醫，「因為法醫研究所，它一個最大最糟糕的一個地方，就是沒有仔細看外表。」他回憶，以前在日本學法醫學的時候，一名研究生就跟他說「你們病理學是看內部，可是我們法醫學是看外面」，但現在台灣的法醫不用仔細去看外面，才導致今天的誤會。

至於中檢認為賴姓高中生手部針孔、脖子勒痕皆是急救時造成的，體內也沒有驗出酒精或其他一千多種毒物反應。高大成回應，全世界毒物超過10萬種，只驗了1000種沒有什麼意義，「因為你沒有賓果嘛，你要知道這個死者到底怎麼死的，你才會知道他是用什麼毒藥物」。

▲主持人謝震武詢問高大成看法。（圖／翻攝自YT／高點電視）

高大成說，他以前就有碰到好幾件這一類造成的猝死，尤其國外用氯化鉀安樂死的時候，所以他才想到這個問題，雖然不一定百分之百是對的，但至少比驗1000種常用毒物有意義，「我想說奇怪，怎麼有人死得這麼快，他（死者）氧氣降到37、36％，二氧化碳都沒增加，代表說它來不及增加，就已經缺氧死亡了。」

高大成指出，快速死亡造成心臟驟然停止，這是注射氯化鉀可能造成的狀況，「以前美國在執行死刑、外國在執行安樂死的時候，在日本也曾有護士不小心拿錯藥去注射，這都有發生過...只要20cc你一定會死掉，但我們身上有鉀也有氯，我們身體裡面是3500cc，所以把它稀釋掉以後，你要做這個檢查是很困難的，驗不太出來。」

高大成主張，賴姓高中生身上有7處針孔，其中3個是失去生命跡象後、急救時打的，所以周邊沒有出血，但賴姓高中生右手打針的那個部位，應該不是急救時注射的，而是兇嫌注射氯化鉀留下的，「這種打進去不會太準，它可能會漏出來在外面，所以我們採那邊的皮膚組織，一定會找到殘留的氯化鉀，這樣就賓果了。」

高大成批評，賴姓高中生體內沒有驗出酒精反應，但夏姓男子卻說賴男喝酒後墜樓，根本是在說謊，「從頭到尾都在說謊」。

▲高大成認為，目前死者身上還有四大疑點。（圖／記者許權毅攝）

高大成認為，目前死者身上有四大重點，一是嘴巴黏膜出血，表示嘴巴有受到壓迫，可能遭人用藥；二、死者在急診室時體溫上升，這是使用吸入性麻醉劑的特徵，但事後揮發驗不出來；三、左下顎有摩擦性傷口，頸部也有壓迫性挫傷，代表死者可能曾掙扎或遭拖行，即便急救時頸部上護具，但人已經死了，理當不會顯現皮下出血；四、左手掌跟左手腕，有壓迫性出血，可能曾被兇嫌用腳或膝蓋壓住，然後再打針。

高大成呼籲，這個部分一定要去追究，驗驗看那些皮膚的部分到底有沒有氯化鉀，沒驗出來算運氣不好，但當夏男所講的都是謊話的時候，這就是檢察官要去追究的地方，更何況死者從10樓墜落身亡，只有左側肋骨骨折，卻沒有頸椎骨折，「我40年來都沒看過這種」，甚至連肋骨骨折都可能是急救時造成，所以他傾向是死後墜樓、他殺。