　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中5億高中生4大死因疑點！高大成回應中檢千字文　怒轟夏男說謊

▲▼5億高中男右手有4個可疑針孔，懷疑被下毒，高大成下午2點將出面說明，做出大膽假設，小心求證。（圖／ETtoday資料照）

▲賴姓高中生與夏男共乘電梯上樓，也是他留下的最後身影。（圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

台中5億高中生案疑點重重，法醫高大成也一直懷疑另有內情。不過，台中地檢署6日罕見發出千字聲明文，強調鑑識報告有專業、證據力。對此，高大成也在節目上表達了對這份聲明的想法，並分析死者目前身上的4大疑點，怒轟夏男從頭到尾都在說謊。

高大成接受節目《震震有詞》連線訪問，被主持人謝震武詢問「你覺得中檢的千字文，你看完所有內容，你有沒有一種覺得要開戰的感覺？」高大成回應「不會啦，因為我（質疑）的對象不是檢察官，檢察官是跟我們一起去辦這個案」。

高大成解釋，他質疑的對象是法醫，「因為法醫研究所，它一個最大最糟糕的一個地方，就是沒有仔細看外表。」他回憶，以前在日本學法醫學的時候，一名研究生就跟他說「你們病理學是看內部，可是我們法醫學是看外面」，但現在台灣的法醫不用仔細去看外面，才導致今天的誤會。

至於中檢認為賴姓高中生手部針孔、脖子勒痕皆是急救時造成的，體內也沒有驗出酒精或其他一千多種毒物反應。高大成回應，全世界毒物超過10萬種，只驗了1000種沒有什麼意義，「因為你沒有賓果嘛，你要知道這個死者到底怎麼死的，你才會知道他是用什麼毒藥物」。

▲▼台中5億高中生4大死因疑點！高大成回應中檢千字文　怒轟夏男說謊。（圖／翻攝自YT／高點電視）

▲主持人謝震武詢問高大成看法。（圖／翻攝自YT／高點電視）

高大成說，他以前就有碰到好幾件這一類造成的猝死，尤其國外用氯化鉀安樂死的時候，所以他才想到這個問題，雖然不一定百分之百是對的，但至少比驗1000種常用毒物有意義，「我想說奇怪，怎麼有人死得這麼快，他（死者）氧氣降到37、36％，二氧化碳都沒增加，代表說它來不及增加，就已經缺氧死亡了。」

高大成指出，快速死亡造成心臟驟然停止，這是注射氯化鉀可能造成的狀況，「以前美國在執行死刑、外國在執行安樂死的時候，在日本也曾有護士不小心拿錯藥去注射，這都有發生過...只要20cc你一定會死掉，但我們身上有鉀也有氯，我們身體裡面是3500cc，所以把它稀釋掉以後，你要做這個檢查是很困難的，驗不太出來。」

高大成主張，賴姓高中生身上有7處針孔，其中3個是失去生命跡象後、急救時打的，所以周邊沒有出血，但賴姓高中生右手打針的那個部位，應該不是急救時注射的，而是兇嫌注射氯化鉀留下的，「這種打進去不會太準，它可能會漏出來在外面，所以我們採那邊的皮膚組織，一定會找到殘留的氯化鉀，這樣就賓果了。」

高大成批評，賴姓高中生體內沒有驗出酒精反應，但夏姓男子卻說賴男喝酒後墜樓，根本是在說謊，「從頭到尾都在說謊」。

▲▼法醫高大成。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成認為，目前死者身上還有四大疑點。（圖／記者許權毅攝）

高大成認為，目前死者身上有四大重點，一是嘴巴黏膜出血，表示嘴巴有受到壓迫，可能遭人用藥；二、死者在急診室時體溫上升，這是使用吸入性麻醉劑的特徵，但事後揮發驗不出來；三、左下顎有摩擦性傷口，頸部也有壓迫性挫傷，代表死者可能曾掙扎或遭拖行，即便急救時頸部上護具，但人已經死了，理當不會顯現皮下出血；四、左手掌跟左手腕，有壓迫性出血，可能曾被兇嫌用腳或膝蓋壓住，然後再打針。

高大成呼籲，這個部分一定要去追究，驗驗看那些皮膚的部分到底有沒有氯化鉀，沒驗出來算運氣不好，但當夏男所講的都是謊話的時候，這就是檢察官要去追究的地方，更何況死者從10樓墜落身亡，只有左側肋骨骨折，卻沒有頸椎骨折，「我40年來都沒看過這種」，甚至連肋骨骨折都可能是急救時造成，所以他傾向是死後墜樓、他殺。

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／李正皓宣布退選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中5億高中生4大死因疑點！高大成回應中檢千字文　怒轟夏男說謊

新北幼兒園疑餵藥案　女園長、教保員5被告晚間全交保

幼兒被灌「彩虹藥水」拔髮又撞牆　她心碎：不喝就關廁所

桃園通緝犯拒捕「持刀劃傷警察頸部」！爸大義滅親合力壓制

史上最大檢察官出走潮　32人離職「轉法官當律師」23人退休

快訊／新北幼兒園爆餵毒！　園長晚間5萬交保、2幼保員3萬交保

快訊／中油最貪執行長徐漢遭羈押近1年半　法院裁定500萬元交保

中油前執行長徐漢涉貪　500萬交保限制住居

快訊／新北幼兒園餵藥案　檢方諭令2老師3萬交保

辦im.B挨批冷處理被害人提供新案情　調查局：都寫進筆錄報檢方

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

老夫老妻溫馨吃甜品！　阿公拍餐點不忘拍愛妻

台中5億高中生4大死因疑點！高大成回應中檢千字文　怒轟夏男說謊

新北幼兒園疑餵藥案　女園長、教保員5被告晚間全交保

幼兒被灌「彩虹藥水」拔髮又撞牆　她心碎：不喝就關廁所

桃園通緝犯拒捕「持刀劃傷警察頸部」！爸大義滅親合力壓制

史上最大檢察官出走潮　32人離職「轉法官當律師」23人退休

快訊／新北幼兒園爆餵毒！　園長晚間5萬交保、2幼保員3萬交保

快訊／中油最貪執行長徐漢遭羈押近1年半　法院裁定500萬元交保

中油前執行長徐漢涉貪　500萬交保限制住居

快訊／新北幼兒園餵藥案　檢方諭令2老師3萬交保

辦im.B挨批冷處理被害人提供新案情　調查局：都寫進筆錄報檢方

台中5億高中生4大死因疑點！高大成回應中檢千字文　怒轟夏男說謊

AI女模「五月愛」寫真集不賣了！撞臉真人女星　出道10天推特關閉

新北幼兒園疑餵藥案　女園長、教保員5被告晚間全交保

快訊／氣象局凌晨0：20發7縣市豪大雨特報　1縣市防豪雨

朱學恒遭爆強吻鍾沛君！「宿敵」周玉蔻發聲：感到十分難過

桃園今晚「送肉粽」！在地人見路線、時間嘆：一定有很多人被煞到

朱學恒道歉還分「2種版本」　眾人抓包魔鬼細節：要不要一次講清楚

警察辭職當驅魔人！見證被附身者「像蛇在地面滑行」　這案例最讓他難忘

10年了！延續齊柏林導演的深情　麥覺明接棒拍攝《看見台灣III》

頭城老街必喝「Hito石花凍」　在地人大推隱藏版手工製飲品

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

社會熱門新聞

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

尋芳客殺人躲22年　死者女痛罵

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

即／新北幼兒園爆餵毒！園長5萬交保

外送員19刀殺按摩女　更審仍判無期徒刑

四海幫前幫主弟哥9日告別式　北市動員300警維安

貴婦網紅帶小王回家　前公婆討5千萬豪宅敗訴

繫放不到3個月！85公斤台灣黑熊魂斷陷阱　活活渴死

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

「原子」小孩性侵網美　竟回：做了男生都會做的事

即／涉性侵未成年網美　《原子少年》小孩今遭起訴

史上檢察官最大出走潮　32人離職

更多熱門

相關新聞

5億高中生成冤案？　層層法律竟無解

5億高中生成冤案？　層層法律竟無解

如果檢察官以自殺為由，而對被告不起訴，告訴人雖得向上級檢察長再議，但此種基於檢察一體的制度，僅是一種自律，致能發揮多少監督效果，一向受人質疑。

5億高中生死因引發抗議　高大成說話了

5億高中生死因引發抗議　高大成說話了

即／女摔雨棚哀號！自爆「遭強押逼跳4樓」

即／女摔雨棚哀號！自爆「遭強押逼跳4樓」

即／今再被傳喚！5億高中生母喊：我兒不可能跳樓

即／今再被傳喚！5億高中生母喊：我兒不可能跳樓

吳景欽／死因究明的救濟途徑困境

吳景欽／死因究明的救濟途徑困境

關鍵字：

高大成台中地檢署台中5億高中生墜樓

讀者迴響

熱門新聞

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

快訊／氣象局深夜發6縣市大雨特報

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

朱俐靜離世11個月…　Lulu凌晨突曬貼臉合照惹淚

快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

12生肖下半年運勢出爐！第1名事業、愛情雙收

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

尋芳客殺人躲22年　死者女痛罵

鍾沛君遭朱學恒強吻　藍綠齊撻伐

更多

最夯影音

更多
王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面