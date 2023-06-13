全國首創！桃園禽舍改建結合智慧農業補助再加碼　最高可達1,300萬

▲桃園禽舍改建結合智慧農業補助再加碼。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局辦理「112年養禽舍改建升級補助」，除原農委會補助每場改建禽舍及自動設施之建造總價1/2以外，市府並提出全國首創再加碼，經中央審核通過的養禽場，補助禽舍改建及相關智慧生產系統的建造總價1/5，最終農委會加市府最高補助可達1,300萬元(密閉式水簾禽舍)及550萬元(非開放式禽舍)，農友只需要負擔約三成建造費。

市府農業局局長陳冠義表示，近年全球極端氣候及國際禽流感，造成家禽產業生產損失影響甚鉅，而禽舍改建友善飼養，有助於家禽產品產量供應穩定。轄內養禽場共計約150場，為提高轄內傳統養禽場轉型升級意願，並減低養禽業者成本負擔及疫病傳播，桃園市政府額外加碼經費補助，為加速轄內家禽產業轉型升級成現代自動化，並結合智慧農業系統，達到解決農業缺工及提升國產禽品產能、品質。

另外，陳冠義局長強調，為替畜牧產業謀求最大福利，桃園市每年編列900萬補助畜牧場污染防治設備，補助產業更新生產設備達到農業智慧化、自動省工化及節能減廢，以改善產業生產環境。有關禽舍改建升級加碼補助辦法，請洽桃園市政府農業局漁牧科電話03-3322101#5454。