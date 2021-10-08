「你吃飯‧我買單」桃園再加碼　每周200名額「最高2千元」

▲桃園週週送出100名吃飯金，今日宣布每週再加碼100名。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

振興五倍券8日開始領用，桃園市政府繼9月推出的振興暖身「你吃飯‧我買單」送百萬吃飯金活動，週週送出100名吃飯金，今日宣布每週再加碼100名，週週送出200名，呼籲民眾趕快來桃園吃飯，吃越多賺越多。另外，接下來的「桃園好市乘雙券」共發行23萬1000份，不限定桃園市民，預計10月20日開放登記，11月5日抽籤。

市府經發局表示，桃園餐飲業在此波疫情下受創不少，「你吃飯‧我買單」活動搭配5倍券發行，每週抽獎名額再加100名，中獎機率倍增。目前疫情趨緩，歡迎民眾在適當防疫措施下，來桃園支持喜愛的餐飲業者，盡情享受美食。

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「你吃飯‧我買單」餐飲消費抽百萬吃飯金活動，網站發票登錄期間至11月5日止，民眾於活動期間登錄9月、10月桃園市店家餐飲類別發票或收據，即可參加抽獎，單筆獎金最高2000元，餐飲消費金額即為中獎金額，中獎後以現金轉帳方式兌獎，未得獎之登錄發票亦可重複抽獎，登錄越多中獎機會越大，歡迎大家用消費支持店家。

另外，接下來的「桃園好市乘雙券」共發行23萬1000份，不限定桃園市民，預計10月20日開放登記，11月5日抽籤，全國民眾可持紙本五倍券換取2倍以上的好市乘雙券，使用範圍比照五倍券適用範圍之桃園市合法登記店家，期讓5倍券振興效益加倍再加倍。