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名額有限！桃園電動機車補助再加碼　五倍券放大成3.2萬購車金

▲桃園電動機車補助再加碼　

▲市長鄭文燦參加Gogoro舉辦「綠能小騎士訓練營活動」。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日宣布，「電動機車Easy購方案」將再加碼補助金自7,000元調升至8,000元，把五倍券放大成3萬2千元購車金，也將追溯至10月8日起適用；由於今年疫情能逐步降溫，更要感謝桃園各一線防疫工作人員的辛勞，為此市府與桃園在地車商有睿能Gogoro、中華eMOVING、台鈴eReady及山葉Yamaha合作推出「防疫英雄專案」鼓勵購買電動機車。▲桃園電動機車補助再加碼　

鄭文燦指出，市府歷年來大力推廣電動機車及淘汰老舊機車，目前電動機車數已達7萬9千輛(市占率6.17%)，為六都最高，二行程機車僅剩不到2萬9千輛，為六都最少，且今年市府結合行政院振興五倍券率全國之先推出「電動機車Easy購方案」，市民使用振興券或好市乘雙券5,000元在桃園購買電動機車，市府原訂方案再加碼補助7,000元，將調整再加碼補助8,000元，等同把五倍券最高放大3萬2千元購車金，優惠名額有限只到12月底，還在猶豫購車的市民朋友千萬不要錯過。

「防疫英雄專案」與在地車商合作，將回饋桃園市執行防疫工作醫護人員、防疫計程車隊、防疫旅館人員、市府員工及議會購置電動機車95折等補助優惠，限量1,000名，提供防疫英雄們能以更優惠價格輕鬆入手低污染運具。

市長鄭文燦於今日參加Gogoro舉辦「綠能小騎士訓練營活動」，同小小騎士一起體驗綠能運具及宣導道路交通安全，做出上述宣布。包括：Gogoro執行長陸學森、環保局長呂理德、環境清潔稽查大隊長羅文林、桃園區長陳玉明等均出席活動。

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