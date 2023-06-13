　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美出口管制實體清單鎖定「中國極音速武器」　訓練飛官也中招

▲▼美中。（圖／路透）

 ▲美國祭出最新的出口管制實體清單，鎖定中國的極音速武器發展。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

拜登政府於當地時間12日公告，將43個實體列入出口管制名單，其中有31個是中國實體，另外還有總部在香港的先豐服務集團（Frontier Services Group）、南非的測試飛行學院（Test Flying Academy of South Africa）因為協助中國訓練飛官，也被列入美國商務部的實體清單。

根據《路透社》報導，列入名單的實體，因為被認定從事違反美國利益的活動，所以取得美國出口商品必須受到管制。

新列入清單的實體，包括先豐服務在中國、肯亞、寮國和阿拉伯聯合大公國的分部；南非測試飛行學院在南非、中國、阿拉伯聯合大公國和英國的分部；以及中國航空工業集團在中國和南非的實體。

美國商務部新聞稿表示，清單上的實體除了招募西方飛官，訓練解放軍飛官駕駛西方的飛機之外，還包括協助取得源自美國出口的產品，以支持中國軍事現代化，發展極音速武器。

「上海超算科技有限公司」則因提供雲端超級電腦計算能力，協助極音速武器研究而被列入實體清單。

《路透社》指出，目前尚未能聯繫到這些公司對此發表評論。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
野生海龜背甲遭漆「鮮紅佛字」！　眾人怒：這是殺生
大陸人開餐廳「拒接台灣人」　老闆娘開嗆：自稱Taiwanes
快訊／Faye槓上恩師被起訴！　5點聲明回應了
經紀公司提告陳綺貞！曝清查帳務結果：沒積欠反溢付
《黑澀會美眉》鄭靚歆登記結婚了！　甜吻老婆告白
社群號召上街頭「替5億高中生討真相」　高大成今晚說重話了
客要求清境、高美濕地、清水斷崖一日遊！當天要回台北　業者傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國通膨續降溫　聯準會利率連10升後止步在望

美出口管制實體清單鎖定「中國極音速武器」　訓練飛官也中招

美國將31中國實體列「管制清單」　中國外交部譴責：經貿武器化

烏克蘭反攻「小幅推進6公里」　收復國土關鍵點…但破口還沒出現

無人機拍下「俄軍督戰隊」射殺逃兵　17秒讓7人全倒地

怪物氣旋「比頗傑」將襲印度西岸　尚未登陸已有7人死亡

北約將與「印太4國」簽署雙邊合作　下一步就是在東京設辦事處

吳釗燮接受BBC專訪：台海緊張可能影響全世界

中國駐韓大使「戰狼」觸怒南韓　尹錫悅：國人很不爽

美暢銷作家新書「浪漫化」俄國　讀者怒評1星引發正反意見

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

美國通膨續降溫　聯準會利率連10升後止步在望

美出口管制實體清單鎖定「中國極音速武器」　訓練飛官也中招

美國將31中國實體列「管制清單」　中國外交部譴責：經貿武器化

烏克蘭反攻「小幅推進6公里」　收復國土關鍵點…但破口還沒出現

無人機拍下「俄軍督戰隊」射殺逃兵　17秒讓7人全倒地

怪物氣旋「比頗傑」將襲印度西岸　尚未登陸已有7人死亡

北約將與「印太4國」簽署雙邊合作　下一步就是在東京設辦事處

吳釗燮接受BBC專訪：台海緊張可能影響全世界

中國駐韓大使「戰狼」觸怒南韓　尹錫悅：國人很不爽

美暢銷作家新書「浪漫化」俄國　讀者怒評1星引發正反意見

新北「影劇記者跨入電影製作」講座　即日起免費報名

願出手調停《慾望城市》雙妹恩怨！　夏綠蒂：但不浪費太多精力

愛快羅密歐推新款Tonale油電休旅！不吃油跑53公里、北美137萬起

華爾街日報：美將批准供烏克蘭「貧鈾彈」　穿透俄軍坦克非常有效

醫療元宇宙！台大微軟聯手創「創傷3D全息影像資料庫」　3大應用曝光

宏都拉斯與中國聯合聲明一中原則　外交部抗議：台灣不會屈服

NBA金塊奪隊史首冠　教頭馬龍喊話：建立王朝

新北企業制霸國際茶飲　承恩食品傳遞台灣珍奶幸福味

好市多經典款「百搭神鞋」下殺4折！消息曝光女會員瘋搶

《驅魔麵館2》播出時間終於定了！　《還魂》劉仁秀加盟成新Counter

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

連體嬰姊和男友愛愛　弟在旁看書

住飯店必做1動作　空姐竟是為了自保

男大生淪終極備胎！女外面懷孕找他簽墮胎

亂葬崗挖出450具「吸血鬼遺骸」

韓美女直播主慘死柬埔寨　家屬「拒絕解剖」

棺材傳來碰碰聲　她當眾復活大口喘氣

關西機場商店倒光　旅客撲空淪土產難民

俄男遭咬死　鯊魚被「超慘私刑」亂棍抽打

馬斯克酸輝達市值上兆　意外曝最大優勢

在外租房太貴　女凌晨3點起床「搭機通勤」

方丈性侵少女　哥哥跟蹤目擊崩潰

俄軍督戰隊射殺逃兵　7人全倒地

更多熱門

相關新聞

美紅旗名單出爐　加強管制14家中企

美紅旗名單出爐　加強管制14家中企

日前知情人士透露，美國總統拜登4月將進一步收緊半導體設備出口中國的限制，23日就傳拜登政府已將14家中國企業列入「紅旗名單」，也就是重點觀察名單。這意味著美國出口商向這些公司發貨前須經過更多、更嚴格的調查，且列表內的公司必須在60天內證明可疑產品的最終用途。

9年前就想侵烏　普丁認：武器沒準備好

9年前就想侵烏　普丁認：武器沒準備好

美國制裁5中企！稱涉及「協助俄國軍方」

美國制裁5中企！稱涉及「協助俄國軍方」

36家陸企被美列黑名單　陸：將採必要措施

36家陸企被美列黑名單　陸：將採必要措施

紐時：美國顧國安及人權　擬擴大對中國出口管制

紐時：美國顧國安及人權　擬擴大對中國出口管制

關鍵字：

實體清單出口管制極音速武器

讀者迴響

熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

衛視中文台、電影台驚傳退出台灣

資深歌手高雄離世！享壽68歲

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

直擊／孫生落淚後首談「媽媽被嘴」

王偉忠女婿家世曝光　竟是「美國第四大豪門」

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面