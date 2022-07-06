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紐時：美國顧國安及人權　擬擴大對中國出口管制

▲▼美中。（圖／達志影像／美聯社） 

▲中國企業在俄烏戰爭期間持續支援俄羅斯軍工業，先前已被美國列入黑名單。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約5日專電

紐約時報引述美方官員說法報導，美國政府著眼國安及人權，打算運用俄烏戰爭期間禁止對俄羅斯出口先進技術所得經驗，擴大對中國實行的出口管制，限制中國軍事及科技發展。

報導寫道，相關措施包含增加實行出口管制、讓夥伴國家一同參與的情境，且計劃重新定義哪些技術被視為敏感或關鍵、可能被軍方和國家安全機關使用。舉例來說，人工智慧可能因此納入受管制的技術。

美國政府以持續支援俄羅斯軍工業為由，將5家中國企業列入一項出口黑名單。這是俄烏戰爭2月爆發以來，美國政府首度以支援俄羅斯為由對中國企業採取行動。但美方官員說，中國政府及多數企業似乎都遵守美國帶頭制裁俄羅斯的措施。

這篇發自華府的報導提到，美方官員研擬對中國的策略之際，不只在意傳統軍用技術層面，也考慮到中國企業在協助北京打造監控國度、在新疆與西藏等地以強迫勞動營壓迫少數民族上扮演的角色。

美國商務部轄下主導出口管制的工業暨安全局（BIS）局長艾斯特維茲（Alan Estevez）6月在華府智庫新美國安全中心（CNAS）主辦的活動上說：「中國愈來愈具侵略性、日益好鬥、科技業更加活躍，透過出口管制管理與中國的關係變得更加重要。」

艾斯特維茲表示，美國需要確保自身維持技術優勢，「換句話說，中國不能建構可在任何類型衝突中用來對付我們或鄰國的能力」。

在美方官員眼中，俄烏戰爭爆發後，對俄羅斯實行出口管制可能是以經濟懲罰俄國總統蒲亭與俄軍為最成功的措施。美國及夥伴國家廣泛限制輸往俄羅斯的半導體、飛機零件、石油與天然氣產業設備和其他貨品，以期拖垮俄羅斯軍事及戰略產業。

至於中國，相關措施更具針對性。美方官員說，他們的目標並非削弱中國經濟，而是要限縮中國取得有助軍事與科學發展的技術管道，這或許可避免武裝衝突爆發。

但報導指出，中國是全球第2大經濟體，對中國施加貿易限制伴隨的風險將遠大於制裁俄羅斯的措施。美國企業高層警告，擴大出口管制可能嚴重擾亂國際商貿往來，促使中國也對供應給美國及其他國家的部分關鍵產品設限。此外，廣泛運用出口管制可能導致外國客戶尋找其他貨源，侵蝕美國長遠的科技及市場主導地位。

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