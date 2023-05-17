　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／科技犯罪猖獗　M化車蒐證有證據能力嗎

▲▼科技偵查法，AI，監控，監聽，監察，科技。（圖／視覺中國）

▲《科技偵查法》草案有重啟之必要，但必須兼顧犯罪控制與正當程序保障。（圖／視覺中國）

日前針對一起恐嚇取財罪，警察使用所謂M化車搜尋犯罪嫌疑人的發話位址，並向法院聲請搜索票，因此找到相關犯罪證據。此案經第一審判決無罪、第二審改判有罪，最高法院撤銷發回更審，又轉為無罪，因第一、二審皆無罪，檢方無法上訴，此案因此確定。而如此的反覆，一個關鍵因素即是如M化車之類的新科技偵查方式，在法無所依下，因此所取得的證據到底該如何評價？

M化車，乃是藉由虛擬基地台的方式，透過已知的手機序號或識別碼，以得知偵查目標位置即可持續追蹤。如為找尋詐騙集團的發話地點或廠房設備，就可藉由M化車的使用確認位置，進而以此等資料，經檢察官許可且向法院取得搜索票，因此搜得相關犯罪證據。若能善用此類科技偵查方式，勢必能對極為猖獗的詐騙犯罪進行最有效的訴追。但是此等取得犯罪證據的過程，是否具有正當性，必將面臨挑戰。

用M化車蒐集個人通話位置，雖未涉及通訊隱私，卻是不分私宅與公共場合，也不論時間、地點，有如撒網、隨機性即時搜尋，絕對是對個人資訊隱私的侵害，屬於一種強制處分。基於強制處分法定，在現行法制並無相關規範下，因此所取得的資料，依《刑事訴訟法》第158條之4，並無證據能力，應屬肯定。惟在此次引發爭議的案件裡，第一審、第三審與更一審，皆採無證據能力之見解，但第二審判決，卻認為位置資訊無涉隱私，致仍有證據能力之見解，如此的差異就顯露，法律趕不上科技發展的先天缺陷。

更值得注意的是，雖然引發爭議的案件，針對利用M化車取得位置資訊，多認為反強制處分法定而無證據能力，但對於後階段的搜索行為，卻皆肯認其合法性。但問題是，若認為M化車所取得的資訊不具有證據能力，則因此衍生出的搜索，即便有法院發給的搜索票，似乎也受到汙染，理應不具有證據能力才對，為何仍給予正當性？

針對此質疑，M化車所搜得的資訊僅是起點，警察仍有其他資訊的審酌，並逐漸縮小範圍，才足以聲請搜索票。換言之，M化車所取得資訊的不法性，已因此被稀釋，致可承認其有正當性。而最終乃是審酌所有之證據，基於罪疑惟輕而為無罪判決，非僅是聚焦於M化車所取得之資訊有無證據能力。

如此的說法看似無可爭議，也確實，M化車所取得的資訊，於最終法院所判斷的所有證據，似也無足輕重。但問題是，若無此等資訊就無後續的搜索行為，則一開始就無法可循的偵查方式，若認為具有不法性，真可由後續的合法行為，致能完全稀釋其毒性？這其中的標準又該如何？

面對科技的不斷創新，即便法律可能永遠跟不上，卻也不能原地踏步。也因此，幾年前法務部所提的《科技偵查法》草案，就有重新啟動之必要。只是這次的重啟，勢必得兼顧犯罪控制與正當程序保障，以免重蹈覆轍。

好文推薦

吳景欽／【中捷撞吊臂】自動駕駛能免於法律責任嗎

吳景欽／【im.B吸金騙局】無法可管還是不想管

吳景欽／國民法官參與審判一定對被告不利嗎

●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
19歲短裙妹遭三寶擊落！　她滾3圈痛苦趴地
才抓IU手「又偷戳丁海寅」！　台網紅前科影片被挖
超胸女穿美美進超商！　得知真相崩潰大哭
快訊／雙載機車撞樹！　17歲少年卡樹幹慘死
獨／陸客用「這招」偷跑來台！　天數不同價碼曝光
公審女客！咖啡廳老闆「真面目曝光」　臉書被灌爆
大阪環球影城宣布　「20年經典設施」永久關閉！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

詐團4成員騙248萬逆轉無罪　關鍵「M化車」沒法源證據全飛了

檢警M化車找到失聯少女　籲盡速立法授權管制科技偵查

高雄少女訊號現蹤台北！警方緊急出動M化車「全面清查萬華區」

M化定位車立功　鎖定陳福祥上色情網站搭訕「正妹」

林誠澤／還沒上太空就進場維修的《科技偵查法》？

吳景欽／科技犯罪猖獗　M化車蒐證有證據能力嗎

雷皓明／去警局自首都可以減刑嗎

長照悲歌修法？中華人權協會：制度問題，有共識者優先處理

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

吳景欽／科技犯罪猖獗　M化車蒐證有證據能力嗎

雷皓明／去警局自首都可以減刑嗎

長照悲歌修法？中華人權協會：制度問題，有共識者優先處理

快訊／COLDPLAY宣布加場！11月高雄連唱兩晚　最後搶票時間公開

快訊／屏東海生館連2天遭恐嚇！昨嗆引爆4炸彈　今要隨機砍遊客

G7廣島峰會討論核裁軍　首日成果擬明載「強化核不擴散體制」

「自由在香港已被抹滅」　英國前首相：不希望發生在其他國家

南投縣首家布農族林業合作社成立　社員當老闆共同營造優質森林

花蓮聯結車失控衝對向車道！小客車遭撞車頭全毀　3人受傷送醫

烏遭密集空襲！愛國者瘋狂轟下6枚匕首飛彈　俄：我們沒打那麼多

「一場無遊戲規則的比賽」　游盈隆批藍總統提名：比蔣介石更獨裁

美系外資首推南亞科　給予「買進」評等、目標價90元

「習近平傾向非武力」　英國前首相：讓中國知道侵略台灣後果嚴重

法律熱門新聞

照顧殺人修法建議　中華人權協會提建議

吳景欽／M化車蒐證有證據能力嗎

雷皓明／去警局自首都可以減刑嗎

蘇南／缺乏應變的絕命「中捷」站

柯博齡／車停白線為何被開單

騙扁小子黃琪再施詐　判刑定讞又免入獄

給說法／你知道自己被限制出境嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

吳景欽／中捷自動駕駛沒責任嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

賴瑩真／散播性愛照、謠言，犯法嗎

更多熱門

相關新聞

超胸女想見心上人　買點數還被凶崩潰了

超胸女想見心上人　買點數還被凶崩潰了

台中市1名35歲林姓女子結識男網友，林女為了見男網友，特地精心打扮，穿著火辣低胸裝、大波浪長髮，不過見面前得先購買點數，林女只帶2萬元，無法付出對方要求的5萬，竟被對方三字經痛罵，還語帶恐嚇說「我知道家你住哪裡」，讓林女驚嚇不已，超商店員發覺有異報警，警方獲報到場拆穿一場騙局，林女得知受騙，崩潰大哭。

假老婆想送兵馬俑當定情物！大叔暈船想匯30萬

假老婆想送兵馬俑當定情物！大叔暈船想匯30萬

台積電徵接單人員「1單100元」　1處露餡：詐騙

台積電徵接單人員「1單100元」　1處露餡：詐騙

撩妹被阻男殺人　關鍵自首輕判定讞

撩妹被阻男殺人　關鍵自首輕判定讞

何麗玲為忘黃義交勸買股？本尊：詐騙

何麗玲為忘黃義交勸買股？本尊：詐騙

關鍵字：

法律司改人權吳景欽M化車科技偵查法蒐證科技犯罪詐騙

讀者迴響

熱門新聞

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

台網紅莫莉「尾隨緊抓IU」遭出征！尷尬過程全被拍

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

這4家公司股票恐成壁紙！面臨下市櫃危機

明變天！　「全台下最大」時間曝

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

買豆漿沒忍住…《原子》男偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

起底李燕老公「新店陳大少」背景！

長腿妹正吃海底撈「當場脫了」辣照瘋傳

最夯做愛地點　車震只排第4名

不想愛愛4大原因曝！70%男女把「1句話」當藉口

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面