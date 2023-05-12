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全國大掃黑持續加壓！第3波掃蕩拘65名黑幫大哥　390幫眾落網

記者邱中岳／台北報導

內政部警政署刑事局第三波全國大掃蕩，除了逮捕竹聯幫仁堂旭仁會、弘仁會、明仁會以及和堂成員從事不法行為，另外還有天道盟正義會專門從事假投資真詐騙，全台共計鎖定65名治平對象主嫌，另逮捕390名幫派成員。

據了解，刑事局偵2大隊第3隊，在日前逮捕竹聯幫仁堂旭仁會會長陳泉偉，主要以尾隨騷擾以及威脅、妨害自由等暴力手段像被害人恐嚇取財，第一波拘提15人，查扣現金323萬，還有打火機手槍、槍管以及子彈等證物。

第二波針對旭仁會持續追查，又逮捕涉案的10人到案，訊後均依照《組織犯罪條例》、槍砲等罪嫌移送法辦。

▲▼全國掃黑持續進行，全台逮捕65名治平對象，390名幫眾。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲全國掃黑持續進行，全台逮捕65名治平對象，390名幫眾。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局2大2隊也偵破竹聯幫仁堂弘仁會許姓組長等10人，從事詐騙車手活動，還在台南市經營餐酒館，掩飾內部幫派成員當作交收贓款據點，甚至還招募間元提供帳戶轉為洗錢之用，訊後也依照相關罪責移送法辦。

刑事局也鎖定竹聯幫和堂成員，在新北市、台南市經營詐騙轉帳水房，最後逮捕闕姓男子等15人，並查扣手機、電腦主機、存摺以及2部名牌轎車，並查後贓款272萬。

▲▼全國掃黑持續進行，全台逮捕65名治平對象，390名幫眾。（圖／記者邱中岳攝）

▲全國掃黑持續進行，針對竹聯幫、天道盟等幫派打擊詐騙、槍枝以及毒品等犯罪。（圖／記者邱中岳翻攝）

另，竹聯幫和堂王姓大哥，也籌組毒品咖啡包分裝工廠，專門在北台灣進行銷售，查扣毒咖啡包608包、甲基甲基卡西酮1袋(毛重324公克)、愷他命113包(毛重2,099公克)、現金305萬，全案依照毒品、組織等罪嫌送辦。

刑事局偵九大隊第2隊偵破天道盟正義會廖姓主嫌等15人，共組詐騙集團，架設假投資網站「YDFX Global Limited」，並透過交友軟體以投資虛擬貨幣為由，誘騙被害人匯款購買虛擬貨幣投資。

▲▼全國掃黑持續進行，全台逮捕65名治平對象，390名幫眾。（圖／記者邱中岳攝）

K查扣手機、愷他命10包、大麻電子煙1支、名牌手錶、可識別組織的敬輓牌、各式刀械及贓款1.9萬元等證物，全案依刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦。

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