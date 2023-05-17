　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天道盟當鋪逼人頭租豪車　恐嚇車行「拿錢來贖回」

▲▼天道盟當鋪逼人頭租豪車　恐嚇車行「拿錢來贖回」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲天道盟同心會當鋪出入複雜，疑為堂口，被警方一舉搗破。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

天道盟同心會一對吳姓兄弟檔去年在新北市蘆洲開立當鋪，涉以合法掩護非法，當急需現金的公司行號負責人找上門，便會要求對方成為人頭，向和運租車、歐悅租賃等車行租下豪車，再由他們藏匿並向車行勒索「贖回」。新北地檢署上月指揮警方兵分9路搜索，尋回3輛賓士車，訊後將2人聲押禁見獲准。

新北市刑警大隊接獲車行報案，稱不明人士租走車輛後不還，還打電話來要求「低價買回」。警方循線追到蘆洲一家當鋪，發現經常有天道盟同心會人員出入，疑似是堂口。

經調查才發現，原來吳姓兄弟檔利用當鋪吸引缺錢民眾或公司負責人上門，再逼對方當人頭，去向車行租賃高價名車，加以藏匿勒索。

▲▼天道盟當鋪逼人頭租豪車　恐嚇車行「拿錢來贖回」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方尋回3輛遭藏匿的豪車，總價高達2100萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北地檢署指揮警方突襲搜索9處，在五股某社區地下停車場尋回3輛遭藏匿的賓士，分別為賓士AMG GT43 4MATIC+、賓士S580 MAYBACH、賓士E43 ESTATE等3輛高階車款，總價高達2100萬元，還在當鋪查扣250萬元現金、手機、存摺等。

新北地檢署複訊後，認定吳姓兄弟檔涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺取財、恐嚇取財等罪嫌，有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

▼吳姓兄弟檔遭羈押禁見。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼天道盟當鋪逼人頭租豪車　恐嚇車行「拿錢來贖回」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼天道盟當鋪逼人頭租豪車　恐嚇車行「拿錢來贖回」。（圖／記者陳以昇翻攝）

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「電子發票」爆資安漏洞　財政部回應了
四海幫前幫主「台版劉德華」告別式時間出爐　警大動員百人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天道盟當鋪逼人頭租豪車　恐嚇車行「拿錢來贖回」

新北市府某處室女主任「墜橋身亡」！原定18日出差　市府回應了

北部22員警「勾結業者」鑽漏洞　圖利車主4.7億遭起訴

快訊／台南東山區民宅暗夜火警　火舌竄出消防人員全力搶救

「台版劉德華」四海幫前幫主告別式時間出爐　警大動員百人！

台南小妹妹被撞死第8天　父淚求女兒回來：媽媽轉普通病房了

一天兩起！屏東海生館收恐嚇信「將引爆4炸彈」　警積極偵辦中

快訊／宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪污圖利　遭檢廉帶走調查

4月至今第8起！國立臺灣圖書館收恐嚇信　館內放6顆遙控炸彈

桃園機場一天兩起糾紛　航警意外揪出2名通緝犯

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

美機器人巡地下水管 驚現1.5公尺鱷魚展開追逐戰

天道盟當鋪逼人頭租豪車　恐嚇車行「拿錢來贖回」

新北市府某處室女主任「墜橋身亡」！原定18日出差　市府回應了

北部22員警「勾結業者」鑽漏洞　圖利車主4.7億遭起訴

快訊／台南東山區民宅暗夜火警　火舌竄出消防人員全力搶救

「台版劉德華」四海幫前幫主告別式時間出爐　警大動員百人！

台南小妹妹被撞死第8天　父淚求女兒回來：媽媽轉普通病房了

一天兩起！屏東海生館收恐嚇信「將引爆4炸彈」　警積極偵辦中

快訊／宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪污圖利　遭檢廉帶走調查

4月至今第8起！國立臺灣圖書館收恐嚇信　館內放6顆遙控炸彈

桃園機場一天兩起糾紛　航警意外揪出2名通緝犯

天道盟當鋪逼人頭租豪車　恐嚇車行「拿錢來贖回」

痘痘肌必學！皮膚科醫師教「正確用酸法」　改善粉刺痘痘和粗大毛孔

新北市府某處室女主任「墜橋身亡」！原定18日出差　市府回應了

烏克蘭宣布攔截6枚匕首飛彈　普丁稱「不會被擊落」的超級武器

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

兩岸若開戰　前海軍軍官點名「1地點」最危險：初期就會被打

Albee直球告白曖昧對象　他「超危險回答」小S怒：渣男！

旁聽桃園市政總質詢　特兒媽咪、新住民等族群肯定議政推動

《鬼滅之刃》戀柱、霞柱新品將登場！戀柱敞胸隊服、彩色戰鬥姿態還原

BLG比賽中BUG「不能吃餅乾」...系列賽激戰、歐洲最後希望G2遭淘汰

城隍爺夜巡衝女童事故地　路祭帶靈識「回廟內安置」

社會熱門新聞

北部22警勾結業者鑽漏洞　圖利4.7億遭起訴

四海幫前幫主弟哥告別式時間曝

騎士撞違規左轉聯結車　保命安全帽是這款

惡質藥商捲款潛逃！高雄衛生局出手了

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

台南母女遭撞第8天　媽轉普通病房

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

渣男分局長射後不理還超摳　這款名錶曝女方身價

國1「撞賓利」畫面曝光！他往左切下秒撞上G了

新北大橋女子墜橋亡　身分為新北市府某處室主任

澎湖早餐街點餐土魠魚羹　瞄客人一眼慘被5人圍毆

男躺路邊「人腿分離」　路人嚇壞報警！

騎士撞聯結車傷勢曝！網友喊命大

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

更多熱門

相關新聞

全國大掃黑！掃蕩65名黑大哥　逮390名幫眾

全國大掃黑！掃蕩65名黑大哥　逮390名幫眾

內政部警政署刑事局第三波全國大掃蕩，除了逮捕竹聯幫仁堂旭仁會、弘仁會、明仁會以及和堂成員從事不法行為，另外還有天道盟正義會專門從事假投資真詐騙，全台共計鎖定65名治平對象主嫌，另逮捕390名幫派成員。

快訊／當鋪遭轟　藏鏡人「鯨魚」收押

快訊／當鋪遭轟　藏鏡人「鯨魚」收押

「鯨魚」潛逃　台馬聯手追緝媒體關注

「鯨魚」潛逃　台馬聯手追緝媒體關注

遭控介入泰山股東會議　刑事局回應了

遭控介入泰山股東會議　刑事局回應了

新北當鋪變靶場同業慘了　警揪出8間違法送裁罰

新北當鋪變靶場同業慘了　警揪出8間違法送裁罰

關鍵字：

天道盟同心會當鋪租車

讀者迴響

熱門新聞

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

最夯做愛地點　車震只排第4名

不是清心！　台灣2023「手搖飲店霸主」出爐　

不想愛愛4大原因曝！70%男女把「1句話」當藉口

男星劈腿退圈2年認愛！　女友被起底「是偷吃對象之一」

喉嚨痛1個月！28歲女張嘴「白色爛肉」滿出來　醫：是癌

林書豪後天離台　坦言心很累

北部22警勾結業者鑽漏洞　圖利4.7億遭起訴

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

直覺選一動物 測你即將「迎接什麼轉變」？

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

Ella「組團22年還沒這麼女過」遭出征

四海幫前幫主弟哥告別式時間曝

愛莉莎莎簽婚前協議！男友：AA魔人

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面