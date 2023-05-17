天道盟當鋪逼人頭租豪車　恐嚇車行「拿錢來贖回」

▲天道盟同心會當鋪出入複雜，疑為堂口，被警方一舉搗破。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

天道盟同心會一對吳姓兄弟檔去年在新北市蘆洲開立當鋪，涉以合法掩護非法，當急需現金的公司行號負責人找上門，便會要求對方成為人頭，向和運租車、歐悅租賃等車行租下豪車，再由他們藏匿並向車行勒索「贖回」。新北地檢署上月指揮警方兵分9路搜索，尋回3輛賓士車，訊後將2人聲押禁見獲准。

新北市刑警大隊接獲車行報案，稱不明人士租走車輛後不還，還打電話來要求「低價買回」。警方循線追到蘆洲一家當鋪，發現經常有天道盟同心會人員出入，疑似是堂口。

經調查才發現，原來吳姓兄弟檔利用當鋪吸引缺錢民眾或公司負責人上門，再逼對方當人頭，去向車行租賃高價名車，加以藏匿勒索。

▲警方尋回3輛遭藏匿的豪車，總價高達2100萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北地檢署指揮警方突襲搜索9處，在五股某社區地下停車場尋回3輛遭藏匿的賓士，分別為賓士AMG GT43 4MATIC+、賓士S580 MAYBACH、賓士E43 ESTATE等3輛高階車款，總價高達2100萬元，還在當鋪查扣250萬元現金、手機、存摺等。

新北地檢署複訊後，認定吳姓兄弟檔涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺取財、恐嚇取財等罪嫌，有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

▼吳姓兄弟檔遭羈押禁見。（圖／記者陳以昇翻攝）