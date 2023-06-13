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社會 社會焦點 保障人權

彫博愛女送託亡！衝保母家動私刑「踹打呼巴掌」　涉3罪判決出爐

記者劉人豪／高雄報導

高雄刺青師彫博2021年10月時，將年僅11個月大的女兒託付給保母照料，未料僅僅2天孩子就因頭部受到重創死亡，全案透過好友網紅鳳梨爆料，引起全台熱議，而彫博於女兒死亡隔日與「正義哥」等共4人，前往蔡姓保母家對她動私刑，影片也在網路上瘋傳，橋頭地方法院認為彫博涉3罪，各判有期徒刑6月、拘役40天、罰金1萬元；正義哥拘役40天；其餘2人拘役30天。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲彫博在事發隔天前往保母住處私刑動粗。（圖／翻攝自YouTube）

刺青師彫博2021年時，將女嬰託付給有合格執照的優良保母照料，怎料僅短短2天，孩子頭部就遭到重創，經送醫搶救後仍宣告無效死亡；彫博為此透過好友鳳梨發聲，指控保母虐嬰致死，全案曝光後引起社會輿論譁然。事發後，網紅「正義哥」在臉書轉傳一則影片，影片中有4名男子到該名保母家，一名女子上前開門後，馬上被其中一名黑衣男子賞巴掌，隨後更多次被推倒在地，甚至被踹，影片共長達7分58秒。

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

▲刺青師彫博控訴11月大女兒遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

而彫博坦言畫面中動手的人就是他，那是在女兒過世的隔天，他認為「影片公布非常好」，剛好可以打臉保母之前聲稱家中沒裝監視器的說法。而好友鳳梨得知此事後，僅低調表示「人之常情」，畢竟親生小孩被欺負，家長肯定會生氣，「更何況孩子死了」。

▲鳳梨質疑女嬰保母未收押「我看不太懂這邏輯」。（圖／翻攝自臉書／鳳梨 吳泓逸）

▲11個月大的女嬰在保母家死亡，鳳梨一開始便代替家屬公開此事。（圖／翻攝自臉書／鳳梨吳泓逸）

判決書指出，2021年10月15日時，彫博、正義哥、陳姓友人、王姓友人，4人前往保母住處詢問案發經過，不過保母說法不為眾人接受，彫博掌摑保母3次，正義哥與陳姓友人持手機全程直播，王姓友人則在旁助勢，彫博辱罵保母「有辦法顧到這樣子」、「人家顧三個四個都沒事，妳顧一個有事情」等語。

法院認為，彫博未能理性處理上紛爭，對保母施暴、恐嚇及辱罵，正義哥高舉社會公義大旗，本意良善，然見彫博情緒失控未加阻止反以在場助勢方式使得態勢惡化，陳男、王男2人同屬在場助勢，然站立位置較後且於本案非居主導地位、參與程度較低。

▲▼網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒遭虐身亡。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

▲保母先前前往女嬰靈堂下跪致歉，遭轟「沒掉半滴淚」。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

橋頭地方法院審酌後，依在公共場所聚集三人以上施強暴下手實施罪、恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪，判彫博有期徒刑6月、拘役40天、罰金1萬元；正義哥犯在公共場所聚集三人以上施強暴在場助勢罪，判拘役40天；陳男、王男犯在公共場所聚集三人以上施強暴在場助勢罪，各處拘役30天；保母所涉過失致死罪嫌，由檢察官偵辦中。

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