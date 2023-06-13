另類慶祝警察節！高雄髮廊設計師到恆春　為員警義剪修飾門面

▲高雄髮廊設計師南下恆春為員警義剪 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

112年警察節將至，恆春警分局感念同仁執勤辛勞，邀請莫邑及伊特諾髮型設計，帶領旗下設計師團隊專程由高雄到恆春為該分局員警進行義剪服務；副分局長黃飛文特別致贈感謝狀及時令伴手禮，感謝設計師遠道而來支持這次活動。

分局長林明波、副分局長黃飛文及偵查隊長段榮金等22名分局員警，在不影響勤務運作之原則下，讓設計師來打理三千煩惱絲，反應熱絡。

員警表示，警察勤務特性作息不定，常找不到機會好好打理髮型，也感謝分局承辦人體諒地處偏遠勤務處所之同仁，安排設計師團隊直送牡丹、長樂及九棚等分駐(派出)所提供服務，大讚考量周全、十分貼心。

分局長林明波表示，今年警察節希冀透過義剪活動大大的提振、激勵員警工作士氣，所謂提升警察專業品質，除專業知識外，還應該具備執勤技巧及敘事溝通態度，儀容整齊更是對於警察形象有正面助益，而乾淨清爽的髮型則是提升警察團體形象不可或缺的功臣，意義非凡。

活動現場配合實施反詐騙犯罪預防、交通及婦幼安全宣導，鑒於即將到來的選舉，也把握機會宣導反貪、反賄選的觀念，再三倡導「廉潔內政誠信社會」的重要，藉由該義剪活動，傳達更多犯罪預防及正確法律觀念。