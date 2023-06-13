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美和科大ROTC教育中心畢業典禮　家長第一次參加閱兵感動滿滿

▲美和科大ROTC教育中心畢業典禮 。（圖／美和科大提供，下同）

▲美和科大ROTC教育中心畢業典禮 。（圖／美和科大提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣美和科技大學ROTC教育中心日前舉辦該中心112年班特色畢業典禮，53位畢業生有超過150位家長出席，見證子女的成長，「沒想到第一次參加閱兵，竟然是校閱自己的子女」，場面溫馨、感動。

▲美和科大ROTC教育中心畢業典禮 。（圖／美和科大提供，下同）

▲美和科大ROTC教育中心畢業典禮 。（圖／美和科大提供，下同）

美和科大ROTC教育中心為112年班畢業學生舉辦畢業典禮，由該校校長王建臺主持，除頒發畢業禮品外，最特別的是頒發名為「逐風獎」的全勤獎項，該獎名取自韓愈「木芙蓉」詞的最後2句「願得勤來看，無令便逐風」，以取其「勤」的寓意，而12位四年全勤同學的高比率，更見證該中心扎實的訓練與要求，深獲學生及家長肯定。

▲美和科大ROTC教育中心畢業典禮 。（圖／美和科大提供，下同）

▲美和科大ROTC教育中心畢業典禮 。（圖／美和科大提供，下同）

在頒贈畢業禮品時，校方特別安排家長與畢業生一同上台領獎，校長並與每一位畢業生及家長合影留念，許多家長在場見證這榮譽的一刻，紛紛流下感動的眼淚，現場氣氛溫馨感人。

謝姓畢業生的母親在代表家長致詞時，除感謝學校師長照顧、指導外，更細數4年來的點點滴滴，看著子弟從懵懂無知，一步步成長、茁壯，至今成為筆挺、堅毅的準軍官，話語中充滿了對子女成長的喜悅與辛苦的不捨，更希望全體畢業學生在未來職場上奮發，努力成為國家中流砥柱。

陳姓畢業生表示，很感謝學校安排的典禮，有歡笑、有淚水，更有滿滿的回憶，尤其在接受家長校閱時，幾乎感動到不能自己，很感謝學校的支持與中心教官們的指導，讓我對未來充滿自信與期待。

吳姓畢業生家長表示，當初對ROTC這個新制度還有疑慮，沒想到經過4年果然就像當初所說的，孩子一天天成長、成熟、自律、有責任感，現在更成為少尉軍官，實在很讓父母欣慰，ROTC是個好制度，美和ROTC無愧為最佳的教育中心，應該多多推廣，讓更多人知道，也讓更多家長放心託付孩子。

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