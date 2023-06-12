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生日當天傳死訊！韓美女直播主「死因成謎」　家屬抵柬埔寨辦後事

▲▼死者證實為南韓知名直播主娥英。（圖／翻攝自韓網）

▲柬埔寨金邊近郊水溝女屍的身份證實為南韓知名直播主娥英。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓33歲的知名美女直播主娥英（아영，音譯）和友人前往柬埔寨旅遊，在該國首都金邊一間中國夫妻經營的診所接受治療後慘死，本月6日被棄屍水溝，經網友推敲、媒體證實身份後令外界相當震驚，在死訊被廣泛報導的昨（11）日正好是她的生日，其死因成謎，不過當地卻有消息指出，娥英的死並非他殺，目前家屬已抵達柬埔寨。

根據《韓聯社》，南韓AfreecaTV頻道上擁有16萬名粉絲訂閱的直播主娥英慘死柬埔寨，屍體被在金邊萬景崗區（BKK）經營博康診所的中國籍夫婦賴某、蔡某開車載往甘丹省甘丹斯登縣的水溝，用紅布包裹棄屍，刑事警察局等透過紅布上殘留的指紋，最終成功逮捕該對中國籍夫婦。

娥英今年3月底從社群網路上銷聲匿跡。當地消息人士透露，娥英是本月2日抵達柬埔寨，在2天之後（6月4日）前往該對中國籍夫妻在金邊所經營的博康診所吊點滴、注射血清，以此提升免疫力，然而途中卻因此死亡。

▲▼中國籍夫婦賴某、蔡某在柬埔寨金邊經營診所，醫療事故後涉嫌棄屍。（圖／翻攝自柬埔寨之光）

▲中國籍夫婦賴某、蔡某在柬埔寨金邊經營診所，醫療事故後涉嫌棄屍。（圖／翻攝自柬埔寨之光）

至於該對中國籍夫婦則向警方坦承，死者娥英4日來到診所吊點滴、注射血清，期間卻突然癲癇發作、全身抽蓄，最終氣絕身亡，而他們在娥英斷氣後，用紅布包裹其屍體、搬到2007年產藍色Toyota Prius車上，載往甘丹省棄屍。

儘管當地大部份媒體在描述娥英的死因時，皆以注射血清、生理食鹽水、吊點滴時引起的醫療疏失帶過，然而當地媒體《RSC》6日報導時卻指出，娥英的屍體被發現臉部出現嚴重的毆打痕跡，傷口甚至造成無法清楚辨識死者臉部特徵，其他還有頸部骨折、全身挫傷、燒燙傷等。

娥英的死因至今成謎，且不排除他殺的可能性。對此，柬埔寨當地一名南韓僑民在受訪時要求匿名，他表示，「綜合當地媒體報導和大使館傳出來的消息，娥英好像不是因為被殺害才死亡的。不過也有消息流傳，她的屍體被發現時臉部嚴重浮腫，好像生前遭到暴力毆打。」

該名韓僑補充，「娥英入境柬埔寨時有友人陪伴，（南韓駐柬埔寨）大使館為了釐清真相，正在接洽該名友人。」

▲▼柬埔寨金邊近郊水溝挖到一具女屍，確認身份為33歲韓國女性。（圖／翻攝自RSC）

▲柬埔寨當地消息人士推斷，娥英並非他殺死亡。（圖／翻攝自RSC）

《韓聯社》報導指出，娥英的家屬目前已經抵達柬埔寨，而南韓駐柬埔寨大使館也表示，將透過外交力量全面協助家屬辦理後事，而若柬埔寨警方透露辦案內容，將會即時向南韓外交部、南韓警方彙報，採取緊急應對措施。

娥英的屍體尚未進行全面檢剖。柬埔寨警方曾經表示，必須進行屍體解剖，才能釐清詳細死因，不過目前在等候娥英的家屬做出最終決定。

另外，警方正在釐清該對中國籍夫妻在金邊開辦的博康診所，是否持有合法證照。一名在柬埔寨當地開設法人的越南企業家警告，「柬埔寨當地有很多未持合法證照的醫院或診所，尤其是中國人所開辦的醫療設施，更是必須特別留意。」

娥英的生日是昨天（6月11日），這天剛好是韓媒證實女屍身份後大幅報導的一天，為此許多親友和粉絲們都留言哀悼、表達不捨，「娥英姊姊，祝妳生日快樂。看來今年應該只能傳訊息、卻永遠收不到答覆吧！看到新聞報導出現姊姊的姓名，我哭了一整夜」、「一想到姊姊，腦袋裡只出現我們一起去海南工作的有趣回憶......希望妳能安息」。

►韓美女直播主慘死柬埔寨！「屍體裹紅布」丟水溝　曾和Mark傳緋聞

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