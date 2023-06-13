企業永續管理職缺大熱門　台科大工管系開課培育人才

▲台科大工管系開設永續管理課程。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

近來許多企業紛紛成立永續發展部門，永續管理職缺大熱門，因應就業市場需求，台灣科技大學工業管理系開設「企業永續管理」相關課程，讓學生實際參與輔導企業接受查驗，未來可投入永續管理師、碳盤查師等工作。

台科大工業管理系「企業永續管理」課程包含國際永續發展、國家永續發展政策，以及企業應對永續發展的相應措施，課程探討相關標準、法規以及管理和工程等層面。

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台科大工管系系主任郭財吉表示，工管系的訓練與特色是數據分析，需要了解、分析數據，並從數據的答案進行下一步的改善。以前工管系主要應用在工廠的管理，優化有限的人力、財力與物力，減少成本浪費，進行有效管理資源，當永續管理的概念進來後，現在則是不僅要考慮工廠，也需要考量地球的限制，解決地球最佳化的問題。

郭財吉說，好的永續人才除了需具備基本的學科知識，如工程科學、環境管理和社會科學等，還要了解碳減量、投資和效能的數據分析方法，並能夠從數據中找到下一步的改善方向。

台科大工管所學生洪嘉辰表示，企業永續領域正在快速發展，資訊量很大，需要一直學習，不然就有資訊落差，因為課程與產學案的參與，有機會去工廠進行碳盤查，覺得這是一個很實務的工作，且起薪也高，原本打算從事半導體製造業，現在決定把就業目標轉為碳盤查管理師。

台科大工管所學生孫敬堯也說，永續管理能看到最新趨勢，實際在輔導企業查驗證時，不僅需要對相關法規非常了解，也要能充分解釋所有的數據，從中訓練自己的溝通技巧。