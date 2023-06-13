60元便當「滷豆皮」消失！台鐵：定期調整菜色　「這些便當還有」

▲台鐵60元便當的滷豆皮(右)為民眾最愛的經典配菜。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

有網友昨(12)日在台鐵南港站買了60元的鐵路便當，一打開那刻卻崩潰，發現配菜少了滷豆皮，讓他無奈喊「以後可能就不吃了」。對此，台鐵局也回應了，台鐵表示，60元便當除排骨還搭配滷蛋、豆乾和蔬菜，定期調整菜色提供多元選擇，其他價位便當仍有滷豆皮。

台鐵便當除排骨為經典主菜外，配菜滷豆皮更是台灣民眾共同的鐵路便當回憶。一名網友昨（12）日在PTT發文表示，距離上次吃60元台鐵鐵路便當大概是1年前左右，昨天傍晚在南港車站看到便當開賣，就上前湊熱鬧買到了最後一個60元價位的台鐵便當，但打開便當那一刻有點崩潰，「因為滷豆皮沒了」。

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該網友說，滷豆皮可是比排骨還要好吃的存在，瞄一下旁人的80元台鐵便當，也沒有滷豆皮，應該不是價格問題，是真的成本考量不放豆皮了嗎？這樣以後可能就不吃了。該文也引發網友回響，紛紛表示：「可惜，那個滷豆皮真的好吃」、「沒有豆皮真的就沒有買的必要，豆皮才是60元便當的主角」、「以前那個豆皮真的好吃，改成豆干一整個GG」。

▲▼台鐵60元便當滷豆皮配菜消失，換成滷豆干。（圖／讀者提供）

目前台鐵全台有6家餐廳，包括七堵、台北、台中、高雄、花蓮、台東，都有不同價位的台鐵便當，不過並非每款便當都有滷豆皮，其中南港車站銷售80元便當仍有滷豆皮，台北車站銷售100元台鐵便當也有滷豆皮，台北餐廳的80元便當已更換菜色，配菜改放魚板，60元便當改放滷豆乾。不同價位的便當或不同餐廳60元便當仍有滷豆皮配菜。

對此，台鐵局表示，台鐵目前提供的60元便當，除了排骨外還搭配有滷蛋、豆乾及時令蔬菜，也會定期調整菜色，提供顧客多元選擇，維持市場競爭力。另台鐵提供80元及100元菜色豐富的多款便當，可以吃到滷豆皮，歡迎民眾選購。

▼台鐵60元便當的滷豆皮為民眾最愛的經典配菜。（圖／讀者提供）