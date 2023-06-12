台鐵公司董事有前科！曾尾隨女同事「摸胸強吻」還嗆：你去告啊

▲台鐵企業工會秘書吳長智曾對女同事摸胸強吻，遭指不適任台鐵公司勞工董事職務。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局將於明年完成公司化改革，交通部已將董事名單提報行政院，其中包括三名勞工董事，然而台鐵產業工會爆料指出，其中兩名董事曾有前科，包括秘書吳長智曾對女同事「摸奶強吻」、文宣組組長林佑哲私架網站圖利，認定兩人並不適任。

台鐵產業工會表示，台鐵企工推派秘書吳長智、文宣組組長林佑哲、高雄分會理事長霍善屏出任勞工董事，其中吳長智曾因強暴猥褻員工遭法院判刑、林佑哲則私架網站搶票，涉嫌刑法妨害電腦使用罪遭臺鐵記大過，2位於在職期間犯案紀錄於網路可稽。

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▲台鐵明年將完成公司化改革。（圖／記者呂佳賢攝）

根據96年度第11066號公務員懲戒委員會議決書指出，吳長智於92年2月10日利用乘客較少之際，尾隨A女進入播音室，吳先向對方索求電話號碼失敗，接著竟強行撫摸A女胸部，接著又強吻A女嘴唇，甚至不顧A女制止，還回嗆「你去告啊！」等語，最終遭判有期徒刑兩個月又十五天。

而林佑哲則是在95年被揭露架設「如你所願As U Wish」網站，收費提供台鐵搶票程式，每三十秒自動執行一次訂票作業，最多可買六張火車票，訂購人須先匯入50到1000元不等的金額，以一比一的比例購買點數，林再提供訂購人一組帳號密碼，訂購人即可經此從網站上直接訂票，最終被依妨害電腦使用罪嫌將全案函送檢方偵辦。

擁有前科的兩人如今卻高升為台鐵公司勞工董事，台鐵產工要求撤換兩人董事職位，並指出，「勞工董事之職責是參與公司治理，為全體員工發聲，當中除涉及營利開發土地利用，更不乏公司職場性平、性騷防治策略討論，因此要求未有重大違失、判刑前科只是出任董事人選之基本」。

針對指控，交通部表示，台鐵公司董事會共有15名董事，其中三位勞工董事由工會指派，交通部長王國材已在了解中。台鐵企業工會則回應，這次的名單僅是籌備期間的董事會，預計今年底會再選出正式的勞工董事人選。

吳長智對此表示，他與林佑哲僅會出任籌備期間的董事，等到今年底選出正式董事人選，兩人就會卸任，他強調「我們不可能擔任勞工董事，只會先幫忙做一些協調工作」，目前正式名單也還未送交。