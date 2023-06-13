台鐵公司勞工董事有前科！產工喊撤換　交長：暫時指派非正式名單

▲交通部長王國材指期待未來透過民主程序選出符合期待的台鐵勞工董事。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年元旦公司化，勞工代表籌備董事名單出爐，台鐵企工推派秘書吳長智、研究組長林佑哲、高雄分會理事長霍善屏，不過台鐵產工昨(12日)質疑其中2名董事曾有猥褻、圖利等前科，反對該名單。交通部長王國材今(13日)表示，該3人非正式董事，僅勞工暫時指派代表，未來期待工會選出符合期待勞工董事。

台鐵產業工會昨發聲明指出，台鐵企工推派秘書吳長智、研究組長林佑哲、高雄分會理事長霍善屏出任勞工董事，其中吳長智曾因強暴猥褻員工遭法院判刑、林佑哲則私架網站搶票，涉嫌刑法妨害電腦使用罪遭台鐵記大過，擁有前科的兩人如今高升台鐵公司勞工董事，台鐵產工要求撤換兩人董事職位。

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台鐵企業工會回應，這次名單僅是籌備期間的董事會，預計今年底會再選出正式的勞工董事人選。吳長智也說，他與林佑哲僅會出任籌備期間的董事，等到今年底選出正式董事人選，兩人就會卸任。他強調：「我們不可能擔任勞工董事，只會先幫忙做一些協調工作」，目前正式名單也還未送交。

交通部長王國材今則表示，依據「交通部與所屬事業機構派任公民營事業機構及財團法人機關代表遴選管理及考核要點」第三條，工會推派之董事，由各同一事業單位企業工會依其自訂民主程序規定推舉，並函報事業機構於應派任名額內，層轉薦送交通部派免。

王國材強調，現在3位勞工董事是因應公司籌備暫時指派，目前還不是正式董事，僅是公司化籌備期間的工會臨時指派代表，尚未經民主程序推舉。他期待工會依據第三條規定，選出符合員工、大眾期待的勞工董事，正式勞工董事在今年第四季前選出即可。