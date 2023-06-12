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台鐵勞工董事曾「對女同事摸胸強吻」　工會：都幾十年前的事了

▲▼台鐵工會文宣組組長吳長智。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵工會秘書吳長智有強制猥褻前科，遭指不適任台鐵公司董事一職。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局將於明年完成公司化改革，交通部已將董事名單提交行政院，而三名勞工董事由台鐵企業工會推派，其中兩人卻擁有前科，包括吳長智曾對女同事「摸胸強吻」、林佑哲私架網站圖利。對此，台鐵企工理事長陳世杰表示「幾十年前的事還在老生常談」，並指出，目前只是籌備期的董事名單，年底會再選出正式的董事人選。

台鐵產業工會今日爆料，台鐵企工推派秘書吳長智、文宣組組長林佑哲、高雄分會理事長霍善屏出任勞工董事，其中吳長智曾因強暴猥褻員工遭法院判刑、林佑哲則私架網站搶票，涉嫌刑法妨害電腦使用罪遭臺鐵記大過，2位於在職期間犯案紀錄於網路可稽。

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對此，台鐵企工理事長陳世杰表示，「幾十年前的事還在老生常談，問題是現在台鐵要公司化，這比較重要，為什麼要提幾十年前的事情打擊工會，都已經過去的事情了，現在做這些事都是為了台鐵好，不了解為什麼要再提？」

陳世杰也表示，目前提出的勞工董事僅是「籌備期間的董事」，工會將於今年底再選出正式的勞工董事人選。

吳長智對此表示，他與林佑哲僅會出任籌備期間的董事，等到今年底選出正式董事人選，兩人就會卸任，他強調「我們不可能擔任勞工董事，只會先幫忙做一些協調工作」，目前正式名單也還未送交。

根據96年度第11066號公務員懲戒委員會議決書指出，吳長智於92年2月10日利用乘客較少之際，尾隨A女進入播音室，吳先向對方索求電話號碼失敗，接著竟強行撫摸A女胸部，接著又強吻A女嘴唇，甚至不顧A女制止，還回嗆「你去告啊！」等語，最終遭判有期徒刑兩個月又十五天。

交通部表示，台鐵公司董事會共有15名董事，其中三位勞工董事由工會指派，針對此事，部長王國材已在了解中。

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