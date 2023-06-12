引進農漁會資金發展市政建設　侯友宜：活絡地方金融創造三贏

▲新北市首次引進農漁會餘裕資金導入市政建設，市長侯友宜與中華民國農會黃瑞吉理事長代表簽約，共創三贏新局面。（圖／新北市財政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（12）日出席「新北市政府引進農漁會資金導入市政建設簽約典禮」，偕中華民國農會於市府1樓正式簽約，期能透過這項合作擴大市府推動建設的經費來源，活絡地方金融，打造共榮共好前景。

侯友宜表示，市府長年致力於地方經濟發展，大力推動軌道建設與都市開發更新，相關公共建設及其經費需求也相應增加，感謝農漁會站出來與市府合作，預計將為市府節省每年約1040萬的利息負擔。財政局也表示，這次簽約是新的合作方式，僅是舉新還舊的長期借款詢價，並未增加市府所負擔的債務。

▲侯友宜期盼透過和全國農漁會一起打拚，用市府省錢、農漁會賺錢的方式，繼續照顧農漁民。

此次合作為新北首次農漁會資金進入公共建設領域，侯友宜說，這不僅使市府獲得經濟效益，持續發展市政建設，農漁會也在活絡資金的同時獲得保障，進而獲取更多照顧農漁民的資源。農漁民、新北市府及農漁會都能從中受益，創造三贏局面。

面對農漁產業當代挑戰，侯市長也期盼通過此次合作幫助農漁會改善農民生活條件，增加青農返鄉意願。期望未來新北市與農漁會持續合作，共同打拚推動公共軟硬體建設，使人民安居樂業。