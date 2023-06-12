　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

引進農漁會資金發展市政建設　侯友宜：活絡地方金融創造三贏

▲引進農漁會資金發展市政建設　侯友宜：活絡地方金融創造三贏。（圖／新北市財政局提供）

▲新北市首次引進農漁會餘裕資金導入市政建設，市長侯友宜與中華民國農會黃瑞吉理事長代表簽約，共創三贏新局面。（圖／新北市財政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（12）日出席「新北市政府引進農漁會資金導入市政建設簽約典禮」，偕中華民國農會於市府1樓正式簽約，期能透過這項合作擴大市府推動建設的經費來源，活絡地方金融，打造共榮共好前景。

侯友宜表示，市府長年致力於地方經濟發展，大力推動軌道建設與都市開發更新，相關公共建設及其經費需求也相應增加，感謝農漁會站出來與市府合作，預計將為市府節省每年約1040萬的利息負擔。財政局也表示，這次簽約是新的合作方式，僅是舉新還舊的長期借款詢價，並未增加市府所負擔的債務。

▲引進農漁會資金發展市政建設　侯友宜：活絡地方金融創造三贏。（圖／新北市財政局提供）

▲侯友宜期盼透過和全國農漁會一起打拚，用市府省錢、農漁會賺錢的方式，繼續照顧農漁民。

此次合作為新北首次農漁會資金進入公共建設領域，侯友宜說，這不僅使市府獲得經濟效益，持續發展市政建設，農漁會也在活絡資金的同時獲得保障，進而獲取更多照顧農漁民的資源。農漁民、新北市府及農漁會都能從中受益，創造三贏局面。

面對農漁產業當代挑戰，侯市長也期盼通過此次合作幫助農漁會改善農民生活條件，增加青農返鄉意願。期望未來新北市與農漁會持續合作，共同打拚推動公共軟硬體建設，使人民安居樂業。

▲引進農漁會資金發展市政建設　侯友宜：活絡地方金融創造三贏。（圖／新北市財政局提供）

【更多新聞】

►基北北桃1200月票7／1啟動　謝國樑盼年底前建置「共享運具」

►瑞芳幼坑瀑布虎頭蜂螫傷1男1女　警消急拉封鎖線管制步道

►七堵室內兒童樂園今揭牌啟用　謝國樑：創造友善美好體驗

►基隆特教生身懷絕技　副市長邱佩琳頒獎嘉勉

►七堵室內兒童樂園6／2啟用　謝國樑提前開箱4大主題遊戲區

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
首波梅雨「滯留鋒水彈」大範圍猛灌　西台灣3天強降雨紫爆
快訊／鬥毆命案！男被活活打死
雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！　整隻青蛙躺裡面
快訊／桃園台61傳「電線被偷」路燈全滅
北市國小男師涉性騷女校友　教育局：停聘接受調查
研究揭「3大職業」最易被性騷擾！　風險因子一次看
獨／偵查小隊長涉貪！　當眾被憲兵隊帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基北北桃1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退迄明年6月

桃園推動智慧農業轉型　張善政：紓解缺工+降低生產成本

快訊／桃園台61草漯段傳「電線被偷」路燈全滅　台電緊急派人到場

板橋音樂公園親子同遊好去　豔夏繽紛大花紫薇現蹤新北

引進農漁會資金發展市政建設　侯友宜：活絡地方金融創造三贏

見證台泰高等教育交流　湯蕙禎：台灣高等教育國際化

首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽6／13埔里開打　東京世界盃門票7搶2

新北綠竹筍季搶鮮開跑　新店張慶隆榮獲筍王、甜筍王雙冠

桃園主題式共學親子同樂會　6／14開放報名囉！

畢業求職季　桃園青年專場徵才活動起跑

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

天母停車場小孩掉落坑洞

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

笑爆！原住民夫妻在羅時豐YT開喝XD　聊姪子入獄：沒人幫我洗地板

基北北桃1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退迄明年6月

桃園推動智慧農業轉型　張善政：紓解缺工+降低生產成本

快訊／桃園台61草漯段傳「電線被偷」路燈全滅　台電緊急派人到場

板橋音樂公園親子同遊好去　豔夏繽紛大花紫薇現蹤新北

引進農漁會資金發展市政建設　侯友宜：活絡地方金融創造三贏

見證台泰高等教育交流　湯蕙禎：台灣高等教育國際化

首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽6／13埔里開打　東京世界盃門票7搶2

新北綠竹筍季搶鮮開跑　新店張慶隆榮獲筍王、甜筍王雙冠

桃園主題式共學親子同樂會　6／14開放報名囉！

畢業求職季　桃園青年專場徵才活動起跑

澤倫斯基演說！瑞士政府網站遭「DDoS攻擊」　親俄駭客宣稱犯案

基北北桃1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退迄明年6月

桃園推動智慧農業轉型　張善政：紓解缺工+降低生產成本

金塊拚首冠！封王機率97%　主帥：要以1比3落後心態去打

楊敬敏年度MVP二連霸好意外　直言林書緯該拿獎

首波梅雨「滯留鋒水彈」大範圍猛灌　專家預警西台灣3天強降雨紫爆

張兆志辣妻回診「臨時動無麻醉手術」　崩潰曝照：免疫系統翻臉

快訊／嘉義男持鐵撬毆鄰居！反被搶走「重擊倒地」…送醫不治　

aespa寧寧開微博帳號掀議！　韓網一面倒狂酸：PTSD要發作了

雲林「蛙呀蛙呀蛙」限定拉麵！整隻青蛙躺裡面：歡迎整個拿來啃

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

地方熱門新聞

路中飄一台電冰箱　強雨灌高雄明孝里

放水陸帆船客到澎湖　副所長遭調職

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

台61草漯段路燈全滅　台電派人到場

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

德籍武術家江玉山購買二手名牌包發生消費糾紛

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

彰化標售二戰未釐清土地　最低105元

羅東林業園區移除外來種魚類　釣泰國線鱧等331尾

六大隊辦分小隊長考核訓練

林豐裕對幼兒園案件進展堅決澄清

腎病翁多喝魚腥草茶想消火氣血鉀濃度反飆破正常值

端午連假何處去？　2023桃金孃節蘆竹區登場

黃偉哲強調霸凌體罰零容忍

更多熱門

相關新聞

新店張慶隆榮獲筍王、甜筍王雙冠

新店張慶隆榮獲筍王、甜筍王雙冠

新北市政府今（12日）舉辦2023新北筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會，今年「新北市綠竹筍聯合評鑑比賽」邁入第10年，共有16區90位農友參賽角逐新北筍王頭銜，經評審委員評選後，冠軍由新店區綠竹筍栽培達人張慶隆奪得。新北市是全國綠竹筍最大產區，產地超過全市一半以上的行政區，以五股、三峽及八里為大宗，是新北市重要的綠金產業。

新進度！私幼餵藥案22位家長提告、12童毛髮送驗

新進度！私幼餵藥案22位家長提告、12童毛髮送驗

即／水泥預拌車翻覆　女駕駛困車頭2小時

即／水泥預拌車翻覆　女駕駛困車頭2小時

即／國3中和段水泥預拌車衝出護欄翻覆　司機受困

即／國3中和段水泥預拌車衝出護欄翻覆　司機受困

餵藥風波引家長恐慌　台中稽查2連鎖私幼

餵藥風波引家長恐慌　台中稽查2連鎖私幼

關鍵字：

新北農漁會資金

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

痛揭陳綺貞霸凌同事！　舊愛鍾成虎列8罪狀開撕：被虐待得生不如死

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

前輔導長轉戰AV先喊卡　男友：妳露一點沒差！不然怎賺錢

男星突肚痛送醫搶救「昏迷20天病危」！

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

更多

最夯影音

更多
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面