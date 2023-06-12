新北綠竹筍季搶鮮開跑　新店張慶隆榮獲筍王、甜筍王雙冠

▲新店張慶隆榮獲筍王、甜筍王雙冠。由張慶隆妹婿陳能恭先生代領獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（12日）舉辦2023新北筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會，今年「新北市綠竹筍聯合評鑑比賽」邁入第10年，共有16區90位農友參賽角逐新北筍王頭銜，經評審委員評選後，冠軍由新店區綠竹筍栽培達人張慶隆奪得。新北市是全國綠竹筍最大產區，產地超過全市一半以上的行政區，以五股、三峽及八里為大宗，是新北市重要的綠金產業。

新北市政府為提升綠竹筍產業競爭力，促進產業發展，先後辦理區級及市級評鑑比賽，參賽農友將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度等一系列項目嚴格評比後，最高分者獲得筍王稱號。本屆市級評鑑新店區張慶隆除了獲選「新北筍王」外亦獲選美筍王，而甜筍王為五股區吳煌棋，各個都實至名歸。本屆雙冠王「新北筍王」及「美筍王」得主張慶隆表示，家裡四代務農，種植綠竹筍經歷已達40餘年，自身少用機械及化學方式除草，用心耕耘栽培並依自身經歷詳細觀察隨時調整栽培方式，雙冠王表示一分耕耘一分收獲，感謝評審們的肯定。

▲雙冠王「新北筍王」及「美筍王」得主為新店區張慶隆。

農業局表示，為歡慶10年里程碑，新北健康三寶-綠竹筍與「台北遠東香格里拉館外餐廳-望月樓」、「JR東日本大飯店 台北」及「饗賓餐旅集團-饗食天堂、果然匯蔬食宴、真珠台灣佳味」合作，開發粵菜、日式、台式及蔬食等創意筍餐，推出綠竹筍期間限定料理組合，跨至台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地，全台共計24家合作餐廳，讓外縣市的民眾也能品嚐新北最當季的綠竹筍。

新北綠竹筍不論品質或口感享譽全台，以星級食材聯名知名餐飲，粵菜-望月樓主打有歷史典故的「哈密瓜竹筍煲螺頭湯」，新北冠軍綠竹筍結合哈密瓜果香並以螺頭煲湯，賦予多層次口感。JR東日本鉑麗安全日餐廳強推「燒 麻婆和牛&綠竹筍」，以傳統麻婆豆腐的做法加入和牛絞肉，撲鼻的香味與滑嫩的口感。屢受經濟部認證年度台菜的真珠則推出「煙燻豆皮炒綠竹筍」，特殊燻香味的豆皮拌炒鮮甜綠竹筍，十足誘人，彈Q爽脆的豐富口感，讓人停不下來。

▲新北市與全台24家餐廳推出當季好料綠竹筍料理。

農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市／式」政策，提供優質又健康的綠竹筍，今年合作餐廳據點跨域全台，除了北部民眾外，遠在高雄的民眾也可吃到最道地的新北綠竹筍，6月17、18日在臺北希望廣場也有展售會。不止好吃還要好玩，自6月18日起陸續推出「健行賞竹挖筍，共感綠竹魅力」小旅行線上報名，民眾可體驗採筍的樂趣，提供民眾心靈的健康。另外詳細遊程及報名資訊，可關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專。

▲五股區吳煌棋，由五股農會總幹事姚舜仁（左），理事長李重興（中）代為領獎，榮獲本屆甜筍王。