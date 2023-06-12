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板橋音樂公園親子同遊好去　豔夏繽紛大花紫薇現蹤新北

▲板橋音樂公園親子同遊好去 豔夏繽紛大花紫薇現蹤新北。（圖／新北市景觀處提供）

▲板橋音樂公園下沉式廣場區域配置遊戲場。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

天氣漸漸炎熱，漫步在新北市，抬頭可見紫色浪漫的大花紫薇、熱情火紅的鳳凰花與金黃耀眼的阿勃勒在萬里晴空下綻放，熱情洋溢的繽紛色彩宣告著艷夏來臨。新北市政府景觀處推薦大家可以到板橋的「音樂公園」欣賞大花紫薇，欣賞美麗花朵的同時，也能體驗共融特色公園，大小朋友們都能從中找到自己的樂趣。

景觀處表示，大花紫薇屬於落葉喬木，具有主幹堅硬、根系強韌的特性，能夠抗強風、耐修剪，是常見的行道樹種；花期約在每年6~8月，花朵大而豔麗且數量多，極具觀賞價值。此時在新北市街頭漫步，如見樹枝頂上一串串朝天際生長的紫色花朵，十有八九是正值花季的「大花紫薇」。

▲板橋音樂公園親子同遊好去 豔夏繽紛大花紫薇現蹤新北。（圖／新北市景觀處提供）

▲音樂公園的特色共融遊戲場是孩子們放電的好去處。

新北市許多地方都可以發現它的蹤跡，例如：板橋區音樂公園、縣民大道1段、新北市立圖書館總館、汐止區國民運動中心、林口區扶輪公園、蘆洲區復興路、三民路等地，都有機會可以見到奔放艷麗的紫色花卉。

景觀處長林俊德表示，特別推薦大家到板橋的音樂公園欣賞大花紫薇。音樂公園在下沉式廣場區域配置遊戲場，設有地景式攀爬網、時空隧道攀爬網、共融式單人盪鞦韆等共融性遊具，還有兒童遊戲沙桌、搖搖馬、旋轉椅及磨石子溜滑梯等設施，絕對是小孩子的遊戲天堂；而音樂公園的下方就是停車場，相當便利，是適合親子同遊的賞花好去處。

景觀處表示，夏季季節常見花卉還有百合、繡球花、阿勃勒、鳳凰花、荷花及蓮花等，大家只要按讚追蹤FB「賞花快報」，即可更清楚的掌握新北市各地區花況。

▲板橋音樂公園親子同遊好去 豔夏繽紛大花紫薇現蹤新北。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市立圖書館總圖前停車場的大花紫薇正盛開。

▲板橋音樂公園親子同遊好去 豔夏繽紛大花紫薇現蹤新北。（圖／新北市景觀處提供）

▲板橋音樂公園大花紫薇正值花季。

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