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桃園大規模停水影響16.7萬戶　1999、1910專線24小時諮詢服務

▲桃園因應大規模停水

▲副市長王明鉅主持「桃園市大規模停水應變中心第1次會議」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長王明鉅12日主持「桃園市大規模停水應變中心第1次會議」時表示，為配合市府捷工局進行「捷運綠線 G06 通風豎井工程」，台水公司於今起一併辦理「桃園區介壽路管線臨遷工程」、「大湳廠高低壓電氣設備檢驗」及「龜山區汰換管線工程」等3項工程，期間將進行停水作業。

為因應民眾反映復水問題，經發局表示，包括研考會1999專線、台水二區處1910客服專線等，均於停水期間提供24小時諮詢服務；市府也與台水公司建立通報群組，並建立線上追蹤地圖，當接獲民眾反映未復水情形，可立即通報，在最短時間內解決民眾用水問題。

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▲桃園因應大規模停水

王明鉅副市長進一步表示，由於，此次停水時間較長、影響戶數較多，市府已做好各項準備工作，並在今日上午7時起開設應變中心，由各相關單位分工執行應變工作，確保工程、復水作業如期完成。

經發局表示，配合市府捷運綠線工程，台水公司辦理「桃園區介壽路管線臨遷」等3項工程，6月12日至14日將進行停水作業，受影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、桃園區、八德等區共約16.7萬戶，及新北市林口區、泰山區、五股區等，停水時間最長達43小時。台水公司已於本市龜山、蘆竹等停水時間較長之行政區，設置34處飲用水供水站，以利民眾就近取水；各里若有緊急用水需求，消防局也將啟動機動非飲用水之供水作業。

市府並於6月12日7時至6月13日4時、6月13日7時至6月14日4時開設「大規模停水應變中心」，由相關局處及台水公司進駐，確實掌握復水進度、供水站供水情形、道路挖掘及交管、民眾洽詢回復及訊息發布事宜。

台水公司表示，桃園、八德地區將於6月12日13時起開始進行復水，17時全面復水；蘆竹地區預計於6月14日3時全面完成復水；林口地區將在6月13日1時起啟動復水作業；龜山地區將在6月13日3時起啟動復水作業，預計6月14日3時全面復水。

此外，台水公司於停水前已蓄升林口及龜山三站加壓站等兩座5萬噸配水池至高水位，因此林口區將提前於6月13日清晨1時先進行送水；另龜山區龜山三站供水轄區，也將於6月13日7時先進行送水，並提前提早啟動復水、送水作業，以減少高地地區停水時間。

台水公司提到，為進行補水作業，台水公司已設置5處水車載水點，並出動13輛水車（含3輛機動水車），也在桃園、新北設置共67處臨時供水站並完成補水，其中55處供水站設置「水位即時回傳系統」，若發現各供水站有水位未達50%之情形，台水將立即啟動補水作業。

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