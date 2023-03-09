空氣品質因擴散不良亮紅燈　桃市成立指揮中心跨縣市應變

▲桃園市政府環保局今天針對全市空氣品質不佳呈現紅色警示，稽查人員在檢測站了解空品汙染情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於桃園地區位處背風側擴散條件差，桃園地區今（9）日整體空氣品質不佳，部分地區空氣品質指標（AQI）出現達到對「所有族群不健康」之紅色警示，桃市府為有效應變，除成立防制指揮中心，並由環保局召開跨局處會議確認執行應變管制作為，更啟動「基北北桃」移動污染源聯合管制措施，以期舒緩因氣候因素所引起空品不良情形，同時呼籲市民出門盡量配戴口罩等自我防護措施。

桃園市環保局指出，今日台灣地區風向為偏東風，桃園市位處台灣西半部背風側，再加上水平風速減弱，導致空氣擴散狀況普遍不佳，污染物容易累積，根據監測數據顯示自上午6時起，全市桃園、中壢、平鎮、大園、觀音等地區空品監測站監測之空氣品質指標（AQI）陸續有超過150情形，已達中級預警等級之紅燈警示，對所有族群不健康狀態，市府立即成立空氣污染防制指揮中心。

環保局表示，除依據「桃園市區域空氣品質惡化防制措施」規定通報市府相關單位（包括教育局、社會局、衛生局、新聞處、農業局、民政局、觀旅局、交通局、水務局、勞動局、環保局含環境清潔稽查大隊）等依權責執行相關應變及通報措施外，並結合台鐵局、桃捷公司同步於站內發布訊息，以有效提醒市民採取因應保護措施，降低對自身影響。

▲桃園市政府環保局今天針對全市空氣品質不佳呈現紅色警示，在易生粉塵地區動員灑水車灑水減緩空氣汙染。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局還指出，考量空氣污染具有跨境傳輸問題，為因應本次空品不良情形，桃市特別主動通報臨近「北部空品區」縣市，包括台北市、新北市、基隆市等4縣市共同啟動移動污染物聯合應變作為，其中加強對大型柴油車攔查作業，以積極改善空氣品質不良情形。

環保局強調，針對本次空品不良情形除依應變規範落實執行相關營建工地查核管制與要求物料堆置、裸露地表加強覆蓋與車行路徑加強灑水外，並通報23家廠家配合降載減排因應，以降低排放情形；此外，應變還結合環保署北區督察大隊啟動固定污染源聯合稽查，以防止有不肖業者伺機偷排之情事。