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獨／BLACKPINK演唱會「神秘單位」曝　求安全順利...市府全面備戰

▲高雄市為了韓國知名女團來辦演唱會，成立應變中心，現在畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市府為了韓國知名女團來辦演唱會，成立應變中心，內部畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

韓國知名女團來到高雄舉辦演唱會，為了這兩天的演唱會，高雄市長陳其邁表示政府進入備戰狀態，一大早就請秘書長進到應變中心當中坐鎮指揮，希望讓所有的粉絲來到高雄都能夠賓至如歸，有一個非常好的宴饗，而他自己則是在下午接近5點來到應變中心開會，親自指揮做開場前的最後確認。

高雄市長陳其邁表示自己就發現，17日南下高雄的高鐵幾乎都是客滿，有一些也是從國外來的旅客，他說：「我們會盡地主之誼，不管是在維安、交通，還有整個演唱會的經濟，包括加食延暢，高雄市政府也特別推出50元商圈夜市券，所以只要是歌迷憑票根就可兌換50元商圈夜市券，可以到各地商圈夜市享受高雄美食及濃厚人情味」。

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同時他也提醒大家多多利用大眾運輸交通工具，除了有專車之外、包括台鐵、高鐵還有多元大眾運輸交通工具，希望樂迷多加配合，另外，高雄市政府預估會有超過4萬5千位歌迷來到演唱會，所以按照過去五月天演唱會規劃約兩個小時內可以疏散完畢。也建議家住比較近的歌迷，其實用步行也不失一個好方式，但是假如是在外地或是比較遠的地方，就請大家配合，共同讓演唱會圓滿，

▲高雄市為了韓國知名女團來辦演唱會，成立應變中心，現在畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市為了韓國知名女團來辦演唱會，成立應變中心，現在畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市為了韓國知名女團來辦演唱會，成立應變中心，現在畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府王副秘書長前進應變中心，查看現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市為了韓國知名女團來辦演唱會，成立應變中心，現在畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府副秘書長前進應變中心，查看現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁呼籲歌迷們：「不要急。我們商圈、夜市及很多店家其實都有延長開業的時間，所以慢慢來享受好的演唱會。我今天比較不方便，明天再來看看，也能夠一睹天團的魅力」。

不過為了要維持「不講武德」，讓高雄變成「國際級演場會」的首選，高雄市政府其實在每一場演唱會，從年初的伍佰「高雄巨蛋演唱會」、1月6日滅火器樂團以及1月14日跟15日美秀集團在高雄流行音樂中心，2月份分別有新好男孩Backstreet Boys以及西城男孩Westlife在高雄巨蛋，現在18日跟19日在世運主場館的BLACKPINK演唱會，三月底到四月初還有五月天在世運主場館「諾亞方舟10周年特別版、四月還有張惠妹的高雄巨蛋aMEIASMR世界巡迴演唱會。高雄市有最好的配套，讓大家開心、安心、放心的來高雄好吃、好玩又聽演唱會。

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