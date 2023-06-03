動起祖先歪腦筋！小賊盜墓連夜惡夢　墳前下跪磕頭道歉「不敢了」

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣東石鄉頂寮墓園連日有民眾報案稱祖先墓園的青斗石製飾品遭竊，朴子、東石警分局積極佈線查緝，順利逮到蔡姓竊嫌，他自曝犯案後每天都在做惡夢，趕緊到墓園向祖先們下跪道歉。

▲嘉義縣東石鄉1名男子到墓園行竊，結果天天做惡夢。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



警方說明，東石鄉多位鄉民報案稱，祖先之墓地石獅子、石蓮花等墓園青斗石製飾品遭竊，立即成立專案小組，鍥而不捨調查，發現蔡男涉有重嫌，向嘉義地方法院聲請搜索票後，前往蔡男家中搜索，果然尋獲遭竊青斗之石雕等5項贓物。

蔡嫌被逮後跟著員警們回到墓園，指出盜竊地點，他自曝行竊後疑似遭沖煞，每天深夜做惡夢，經常半夜驚醒，身心靈受創嚴重，感到懊悔不已，當場逐一向先人們下跪致歉。

朴子警分局為有效打擊竊盜犯罪，落實執行翁縣長政策治安2大面向「竊盜案件預防與偵破」及「轄區治安不容挑戰」，呼籲民眾除應妥善保管個人財物，如發生失竊案件或發現周遭有可疑人士出現時，可立即向警方報案，透過警民合作，強化友善通報網期能有效保護個人財物安全，淨化社會治安，另分局亦將持續加強防制轄內慣犯人口等涉及不法犯罪，並列為查緝重點，以維治安平穩。