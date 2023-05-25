　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

掘墳橇棺22座！盜墓者驚見大眼長髮女　2人猝死牽連長輩遭索命

▲盜墓驚見白衣長髮女鬼。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲盜墓驚見白衣長髮女鬼。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化發生多起盜墓案，最玄的13年前田中鎮出現「4人盜墓集團」掘墳橇棺22座，專偷陪葬金飾，過程中甚至還驚見身穿白衣長髮女，蹲著瞪大眼睛直看他們，結果 4人中有2人暴斃身亡、也有家人離奇死亡，從此衰運連連，沒有一個好下場，未料今年2月又發生正新輪胎創辦人羅結骨灰罈被盜歹徒要脅6千萬贖金，震驚社會，不少人驚問：「不怕厄運纏身嗎？」

回顧13年前發生在田中鎮的該起案件，盜墓集團成員包括吳安翔、曾佳琪、陳煒正與黃秉富等4人，自2010年11月起開始犯案，連續在田中及二水等地挖22座先人祖墳，過程中還撞見一名身穿白衣長髮女，也蹲著瞪大眼睛在看他們，４人嚇得拔腿就跑，由於民間習俗撿骨後要打掉墓碑再為先人重建，4人刻意破壞墓碑、故布疑陣成喪家雇工撿骨的樣子，當時被盜喪家請來的地理師一語成讖，「盜墓者所為恐惹禍上身」。

離奇的是，吳男等人自從盜墓之後果然走衰運，與老婆曾女吵架後離婚；陳男不僅供稱在盜墓時曾「看到白衣長髮女鬼」，他的父親與外婆更相繼亡故，但更恐怖的還在後面。

黃男被警方查獲，傳喚他到案說明的前一天竟趴在家中桌上暴斃，年僅28歲，法醫相驗認為是「心因性猝死」；官司審理期間，吳男也在9月底疑因注射毒品過量死亡，死因也是「心因性猝死」。「倖存」的陳男、曾女，於2012年10月25日最高法院駁回上訴，2人被判處有期徒刑5年6月定讞。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
雪梨市中心大樓狂燒！「整片崩落」驚人畫面曝
獨／恐怖！他撂「10車13黑衣人」堵幼兒園
又一私校熄燈！　學生將轉介安置
綠鬣蜥大軍入侵！　高雄一晚狂抓74隻
LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了
快訊／災害搶修驚爆官商勾結！　19人被約談
快訊／im.B詐25億風暴擴大！第3波大搜索展開　16人約談

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡劣！八卦山區傾倒1600噸廢棄物　南投環、警當場逮人

獨／孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13黑衣人」堵幼兒園

快訊／下班注意！國3霧峰系統「1大車、2小車」追撞　回堵1K

離譜畫面曝！三寶媽快車道鬼切右轉　女騎士來不及煞猛撞噴飛

快訊／上海移遠通信涉違法招募　在台經理「借殼」挖角5G人才

「豐采520」B5施工現場曝！遭爆僅鋼板、角鐵支撐　豐邑說話了

快訊／石碇災害搶修爆官商勾結　前區長涉洩底價...19人被約談

快訊／im.B詐25億風暴擴大！第3波大搜索展開　16人約談到案

掘墳橇棺22座！盜墓者驚見大眼長髮女　2人猝死牽連長輩遭索命

校長涉猥褻國小女童…8年後還想約見面！女大生長大不忍了怒告

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

惡劣！八卦山區傾倒1600噸廢棄物　南投環、警當場逮人

獨／孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13黑衣人」堵幼兒園

快訊／下班注意！國3霧峰系統「1大車、2小車」追撞　回堵1K

離譜畫面曝！三寶媽快車道鬼切右轉　女騎士來不及煞猛撞噴飛

快訊／上海移遠通信涉違法招募　在台經理「借殼」挖角5G人才

「豐采520」B5施工現場曝！遭爆僅鋼板、角鐵支撐　豐邑說話了

快訊／石碇災害搶修爆官商勾結　前區長涉洩底價...19人被約談

快訊／im.B詐25億風暴擴大！第3波大搜索展開　16人約談到案

掘墳橇棺22座！盜墓者驚見大眼長髮女　2人猝死牽連長輩遭索命

校長涉猥褻國小女童…8年後還想約見面！女大生長大不忍了怒告

親子沙灘變露天摩鐵！她跨坐騎上「激烈搖擺」　無視小孩就在旁邊

外面打雷柴柴看窗裝鎮定　「後腳露餡」開震動模式千人心疼

水龍頭「開關竟在地上」　他第一次用驚呆！6千人讚：家裡也想裝

先探／大立光以戰逼單　築起護城河

InnoVEX2023匯聚22國新創動能　展現產業未來無限可能

解決大溪塞車噩夢　市議員李柏坊提「解方」

樂天思考黃子鵬、陳克羿先發2選1　朱育賢最晚下周歸隊

桃園閩南文化節系列活動「鬥陣Ⅲ」　7／1起熱鬧登場

大便黏馬桶沖不掉！醫曝「便如筆細」6警訊：小心大腸癌

不怕燒毀！　MSI微星發表全新機殼、一體式水冷全新散熱架構

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

社會熱門新聞

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

即／新北女13樓墜落！再遭鐵桿穿身慘亡

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

即／準新郎醫對正妹打手槍　台南衛生局長：已放棄報到

快訊／飛龍瀑布搜救員最下層深潭尋獲1男1女

妻想出家　夫見內褲男坐床上氣炸

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

陰經龍狠殺女友！二審維持原判　死者弟：我很失望

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

直播主之亂　連千毅判刑7年定讞

板橋江子翠站旁建案「路面下陷10cm」　封鎖回填

更多熱門

相關新聞

盜擄骨灰罈索6千萬贖金　老董託夢拍肩罵！

盜擄骨灰罈索6千萬贖金　老董託夢拍肩罵！

排名全球第10大、全台第1大輪胎廠正新橡膠創辦人羅結，4年前逝世後安葬在彰化家族墳墓內，前司機凃男因欠債，今年2月初夥同張、林兩男，偷走老董的骨灰向家屬勒索6千萬元贖金；期間凃男將骨灰罈放在後車廂內，老董竟託夢拍他肩膀、斥責，「怎麼會做這樣的事」，凃男被捕後當場表示後悔，雙手合十對骨灰罈膜拜道歉。

盜擄輪胎大王骨灰罈勒贖6千萬　前司機後悔說話了

盜擄輪胎大王骨灰罈勒贖6千萬　前司機後悔說話了

離職司機偷輪胎大王骨灰　勒索6千萬

離職司機偷輪胎大王骨灰　勒索6千萬

彰化福興鄉停水7小時　影響1405戶

彰化福興鄉停水7小時　影響1405戶

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

關鍵字：

彰化田中盜墓女鬼羅結正新輪胎

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面