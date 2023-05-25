掘墳橇棺22座！盜墓者驚見大眼長髮女　2人猝死牽連長輩遭索命

▲盜墓驚見白衣長髮女鬼。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化發生多起盜墓案，最玄的13年前田中鎮出現「4人盜墓集團」掘墳橇棺22座，專偷陪葬金飾，過程中甚至還驚見身穿白衣長髮女，蹲著瞪大眼睛直看他們，結果 4人中有2人暴斃身亡、也有家人離奇死亡，從此衰運連連，沒有一個好下場，未料今年2月又發生正新輪胎創辦人羅結骨灰罈被盜歹徒要脅6千萬贖金，震驚社會，不少人驚問：「不怕厄運纏身嗎？」

回顧13年前發生在田中鎮的該起案件，盜墓集團成員包括吳安翔、曾佳琪、陳煒正與黃秉富等4人，自2010年11月起開始犯案，連續在田中及二水等地挖22座先人祖墳，過程中還撞見一名身穿白衣長髮女，也蹲著瞪大眼睛在看他們，４人嚇得拔腿就跑，由於民間習俗撿骨後要打掉墓碑再為先人重建，4人刻意破壞墓碑、故布疑陣成喪家雇工撿骨的樣子，當時被盜喪家請來的地理師一語成讖，「盜墓者所為恐惹禍上身」。

離奇的是，吳男等人自從盜墓之後果然走衰運，與老婆曾女吵架後離婚；陳男不僅供稱在盜墓時曾「看到白衣長髮女鬼」，他的父親與外婆更相繼亡故，但更恐怖的還在後面。

黃男被警方查獲，傳喚他到案說明的前一天竟趴在家中桌上暴斃，年僅28歲，法醫相驗認為是「心因性猝死」；官司審理期間，吳男也在9月底疑因注射毒品過量死亡，死因也是「心因性猝死」。「倖存」的陳男、曾女，於2012年10月25日最高法院駁回上訴，2人被判處有期徒刑5年6月定讞。