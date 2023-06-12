狄鶯：不要去挑釁對岸　看烏克蘭下場就知道

▲藝人狄鶯。（圖／ETtoday）



記者蔡紹堅／綜合報導

藝人狄鶯近日接受《中評社》訪問，罕見談到兩岸關係，她說，兩岸都是自家人、擁有共同的祖先，追求兩岸和平是必須的，沒有一個母親會希望自己的孩子上戰場，只要不挑釁，相信對岸不會來打台灣。

狄鶯表示，她以一位媽媽的身分來看，相信沒有一位母親不擔心自己的孩子要上戰場，台灣必須設法避戰，不要去挑釁對岸，看看烏克蘭的下場就知道，不管最終戰勝還戰敗，下場都很慘，「台灣憑什麼與對岸戰爭？」

狄鶯指出，台灣可靠經濟、科技去爭取勝利，只要不挑釁對岸，把自己做好，她相信不會來打台灣，若因挑釁導致戰爭爆發，那對台灣每個父母、每個年輕人、每個家庭都是一種傷害，烏克蘭就是活生生的借鏡。

狄鶯認為，兩岸同屬中華民族，有共同的祖先、都是自家人，既然如此，為何要內戰、要打仗？各自顧好各自的領域，不做無謂的挑釁，不會發生戰爭。

狄鶯還說，執政黨要做「去中化」、沖淡中華文化的行徑非常奇怪，台灣每年賺了對岸那麼多人民幣，那為何還去中化？兩岸都是中華民族，執政黨為何不去針對其他國家、其他沒有親族關係的人？為何就是要針對同個中華民族？那既然要去中化，就勇敢不要去賺大陸的錢，但其實根本做不到，因台灣經濟一半是要靠大陸經貿市場。

對於近期的詐騙、性騷擾等事件，狄鶯強調，她只相信一件事，那就是「所做的一切，老天爺都在看」，如何改變這樣的政治氛圍，她認為很簡單，就是做不好就將其下架，她也相信這次大選一定會「翻天」。