烏軍王牌「北約制式裝甲旅」8款戰車被毀　自殺式衝鋒遭大量擊破

▲俄羅斯聲稱他們擊毀了烏克蘭一輛德製豹2型坦克。（圖／翻攝自推特）

記者林彥臣／綜合報導

烏軍從5日起就朝扎波羅熱（Zaporizhzhia）方向發起攻勢，不過俄羅斯曝光的影片卻顯示，烏軍的德製豹2坦克首度被摧毀，經過外媒經過多方查證後，認為相關影片「應該是真的」。另外粉絲專頁「世界特種部隊與軍武資料庫」也分析，至少8款「北約制式裝甲旅」的戰車遭到摧毀或受損，尤其基層軍士官的經驗不足，更是造成損失如此慘重的致命原因。

粉絲專頁「世界特種部隊與軍武資料庫」指出，烏軍反擊的攻勢，在南線戰場的損失確實相當嚴重，照理說數量並不多，應該是王牌的「北約制式裝甲旅」，包含火力最強的德系豹2A6/豹2A4戰車，與美系M2A2步兵戰車，M1224重型防雷裝甲車，都用有如自殺衝鋒的戰法，而被大量擊毀在道路上。

「世界特種部隊與軍武資料庫」從照片分析被毀戰車型號如下：

6輛德國豹2A6 和 2A4戰車（3輛被擊毀，3輛被遺棄）

1輛Leopard 2R HMBV重型排雷車（拋棄排雷裝置後撤離）

6輛美國M2A2 Bradley步兵戰車（全部被擊毀）

3輛美國MRAP M1224 MaxxPro（全部被擊毀）

1輛荷蘭YPR-765裝甲運兵車（被擊毀）

1輛捷克T-72M1（被擊毀）

1輛 BRM-2掃雷車（被擊毀）

1輛法國VAB裝甲車（被擊毀）

【烏軍反攻幾日損失嚴重 ... 由世界特種部隊與軍武資料庫發佈於 2023年6月10日 星期六

「世界特種部隊與軍武資料庫」認為，這些損失「並不是」由於雙方激烈交火造成，而是烏軍裝甲車隊在「白晝、無空中掩護、無防空掩護、無煙霧掩護，無大規模砲擊開路」的情況下，車輛縱隊直接衝進俄軍雷區，然後被雷區困住動彈不得，再被俄軍大規模的砲兵、反戰車火力、空軍火力打擊，一輛一輛點名擊毀。

「世界特種部隊與軍武資料庫」指出，在進攻前，最起碼要先把雷區處理掉吧？但日前報導烏軍開始反攻的消息，都指出烏軍沒有大規模的排雷行動，就開始出動每次幾十輛戰車與步兵戰車的攻擊行動，這實在讓人費解與看不懂。

「世界特種部隊與軍武資料庫」還提到，有一種說法是，烏軍基層有經驗軍士官損失相當嚴重，新組建的部隊，許多軍士官都是存活下來的士兵就地晉升，因此指揮作戰的經驗或觀念相當缺乏，也沒有能力協調友軍，這些軍官規劃的進攻計畫，落實成行動後，自然荒腔走板。