智庫：烏克蘭前線3區反攻收復領土　俄戰力最強部隊轉往巴赫姆特

▲智庫表示,烏軍10日及11日在至少前線3區展開反攻行動。(圖/翻攝自推特/ISW,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

在烏克蘭總統澤倫斯基證實展開反攻後,首波行動告捷,收復東南部3個村莊。依據美國華府智庫「戰爭研究所」11日最新戰情報告,烏軍10日及11日在至少前線3區展開反攻行動,收復領土取得進展,成功解放頓內茨克西部多個定居點。不過烏方透露,俄羅斯最具戰鬥力的部隊如今正從赫爾松轉移至巴赫姆特與札波羅熱方向。

烏軍解放多個定居點 俄最強部隊調往巴赫姆特

戰爭研究所(ISW)戰情報告引述烏克蘭國防部副部長馬里亞爾(Hanna Malyar)說法指出,烏軍正在巴赫姆特地區(Bakhmut area)進攻中;俄方消息也顯示,烏克蘭正持續對巴赫姆特北部及南部發動地面進攻。

另據地理定位影像,烏克蘭部隊在頓內茨克西部大諾沃西爾卡村(Velyka Novosilka)的地面進攻中解放多個定居點。烏軍也持續在札波羅熱州的奧里希夫(Orikhiv)西南地區發動攻勢。

報告提及,烏方在頓內茨克州西部與札波羅熱州西部取得的進展,但俄方試圖淡化這一點。馬里亞爾11日更說,俄軍正把最具戰鬥力的部隊,也就是俄羅斯第49集團軍(南部軍區)部分部隊以及海軍步兵與空降部隊,從赫爾松方向轉移至巴赫姆特與札波羅熱的方向。

