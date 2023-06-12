烏克蘭反攻傳首波捷報　收復東南部3村莊

▲烏克蘭反攻告捷，收復東南部3個村莊。（圖／路透）

文／中央社基輔11日綜合外電報導

烏克蘭今天表示，烏軍已經從俄羅斯部隊手中收復東南部3個村莊。這是本週發起反攻以來，基輔首度通報有聚落獲得解放。

路透社報導，在烏克蘭第68獵兵旅（68th Jaeger Brigade）發布的一段未經查證的影片中，士兵們在一棟遭到轟炸過的建築升起國旗，並且表示那個聚落是頓內茨克州（Donetsk）布拉霍達特內村（Blahodatne）。

烏克蘭塔夫里亞（Tavria）軍事部門發言人舍爾申（Valeryi Shershen）在電視上說：「反攻行動有了首波結果、局部的結果。」

他表示，布拉霍達特內村位於頓內茨克州和札波羅熱州（Zaporizhzhia）之間，距烏克蘭掌控的大諾沃西爾卡村（Velyka Novosilka）以南僅數公里。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）稍後在聲明中表示，烏軍也已經一併收復下一個村莊馬克耶夫卡（Makiivka），在南部前線沿著兩個不同方向挺進300到1500公尺遠。

與此同時，烏克蘭國土防衛隊的一支部隊也在加密通訊軟體Telegram上傳未經查證影片，內容顯示其士兵在涅斯庫奇涅村（Neskuchne）舉起國旗。那是這個區域最靠近烏軍陣地的村莊。

馬里亞爾指出：「我軍防守的方向沒有失去任何陣地。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示「反攻和防衛行動正在烏克蘭發生」，那是基輔當局針對外界期待已久的烏東和烏南反攻行動截至目前為止發出的最強烈信號。