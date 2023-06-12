　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／朱學恒告發自己　鍾沛君批「毫無悔改之心」：字眼避重就輕切割

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君指控，名嘴朱學恒於2022年對她性騷擾，引發外界軒然大波，而朱學恒也於12日主動到台北地檢署告發自己，盼能平息社會紛爭。但鍾沛君痛批，在以為比較平靜的時候，竟然聽到朱學恒跑去告發他自己的可笑事情，再次證明對方毫無悔改之心，浪費資源演這齣司法大戲。

爆料遭朱學恒性騷擾強吻之後，鍾沛君12日下午在台北市議會召開記者會首度露面。鐘沛君表示，自己第一天發文時就明確提及，身為議員有一定社會責任，希望談這件事情時不是被害人，而是一個「要奮鬥的人」，自己要為自己的權益，以及更多想發聲但不敢或還沒發聲的人發聲，「這就是我一開始發文的初衷。」

鍾沛君說，自己在過去這3天如期完成地方活動，跟好幾百名大小朋友提前過端午節，希望如常生活、一樣服務，讓事情進入常軌，但就在她以為比較平靜的時候，「我竟然聽到朱學恒跑去告發自己，這麼可笑的事情，再次證明他真的毫無悔改之心。」

鍾沛君提及，自己天真以為朱學恒起碼會透過共同朋友試圖表達歉意、彌補的意思，但非常遺憾，自己再次得到他的訊息時，是毫無悔意可言的去地檢署告發，「說起來他也不算告發自己，他用避重就輕（的內文），所有法律界朋友看得出來，他用的字眼非常謹慎小心在切割，好像想對過去犯下錯誤表達悔意，但其實沒有。」

鍾沛君強調，今天自己會站出來，最主要原因就是朱學恒毫無悔改之意，且對方不斷在做一樣的事情，浪費社會對其期待與錯誤投射，「今天他去告發的動作，如果他是真心悔改的話，他早就會去自首、早就用更具體方法去表達歉意，不是浪費資源演這齣司法大戲。」

▼爆料遭到性騷後鍾沛君首度露面受訪 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼爆料遭到性騷後鍾沛君首度露面受訪 。（圖／記者李毓康攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／鐘沛君爆：還有其他受害者！　「情節輕重不一」
快訊／路上飄來一台電冰箱！　淹到小孩「玩泛舟」
快訊／朱學恒告發自己　鍾沛君氣批「毫無悔改之心」
快訊／機車撞瓦斯桶氣爆起火！　4男1女送醫
獨／5億高中生靈前「黑令旗離奇消失」！原因曝
快訊／鍾沛君落淚！「他不知悔改、測試我的底線」
快訊／3縣市豪大雨特報　防雷擊強陣風
獨／直擊！　「陰間至尊」坐鎮5億高中生靈前
快訊／國道翻覆！27歲女困車頭2小時　搶救畫面曝
LIVE／揭朱學恒狼行　鍾沛君首現身說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠要求侯友宜明赴議會專案報告　柯文哲也喊話：面對問題！

雲林女議員控曾遭名嘴性騷擾　應曉薇怒：政府只講幹話不快修法

侯友宜喊「我沒贏誰守護中華民國」　賴清德競辦酸：不詛咒不會選

快訊／揭朱學恒強吻性騷　鍾沛君爆：還有其他受害者「情節輕重不一」

時代力量開鍘：涉性騷卻避重就輕　劉仕傑永不錄用

王鴻薇曬20歲照　網讚：從年輕就俠女風範！現在依然正氣

快訊／朱學恒告發自己　鍾沛君批「毫無悔改之心」：字眼避重就輕切割

快訊／朱學恒認錯18秒音檔曝　鍾沛君落淚：他不知悔改、測試我底線

周玉蔻揭賴清德真正魅力所在　YT頻道敗筆「自說自話、過度矯情」

誰爆餵藥案家長4月打1999？　張宏陸：我們好像沒人提到

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

誤把爸爸當壞人咬出血洞　虎斑汪自責「趴門口道歉」

綠要求侯友宜明赴議會專案報告　柯文哲也喊話：面對問題！

雲林女議員控曾遭名嘴性騷擾　應曉薇怒：政府只講幹話不快修法

侯友宜喊「我沒贏誰守護中華民國」　賴清德競辦酸：不詛咒不會選

快訊／揭朱學恒強吻性騷　鍾沛君爆：還有其他受害者「情節輕重不一」

時代力量開鍘：涉性騷卻避重就輕　劉仕傑永不錄用

王鴻薇曬20歲照　網讚：從年輕就俠女風範！現在依然正氣

快訊／朱學恒告發自己　鍾沛君批「毫無悔改之心」：字眼避重就輕切割

快訊／朱學恒認錯18秒音檔曝　鍾沛君落淚：他不知悔改、測試我底線

周玉蔻揭賴清德真正魅力所在　YT頻道敗筆「自說自話、過度矯情」

誰爆餵藥案家長4月打1999？　張宏陸：我們好像沒人提到

浪人祭10月台南開唱！　喜迎5週年「超狂卡司曝光」2萬人搶爆

快訊／雨區再擴大！低壓雨彈狂轟「6縣市豪大雨特報」

神祕吸血怪「卓柏卡布拉」再現？牲畜血被吸乾　田裡拍到詭異生物

疫後積極開拓農產國際市場　南投茶葉外銷對岸7825斤今裝櫃

黃心穎不倫許志安「神隱4年」轉型了！　坦承害怕人群1契機重新開始

支持農林漁牧與節能減碳創新　嘉義市攜手ESG科技提供510萬獎金

手汗爆多超尷尬！她「拿文件會弄濕、不敢握手」　醫用1方式根除

現場仍有落石！太平山邊坡大面積坍塌　明將持續性休園搶通

2年前感染褐根病倒下　三地門德萊公園母子雀榕樹再展生機

女議員控名嘴噁問「可以打X嗎」　張麗善嚴厲譴責：性騷零容忍

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

政治熱門新聞

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

蔡英文呼叫飛官對方竟回「我是中國空軍」　退將分析威脅：要嚴肅看待

快訊／告發自己「強吻鍾沛君」　朱學恒：願承擔所有後果及法律責任

「可以和妳打Ｘ嗎」名嘴是誰？女議員回應了

最美議員遭性騷！友人一句話讓她怒封鎖

快訊／朱學恒認錯18秒音檔曝　鍾沛君落淚

快訊／幼兒園餵藥案燒　新北曝兒童檢測報告：其中一位超過3微克

快訊／侯友宜出席了！私幼餵藥案記者會第4天　「司法還原事實」

徐千晴深夜3點聲明　回應鍾棠芝爆隱瞞性騷

前助理控遭襲胸卻被漠視　陳其邁回應了

「藥物是學校的還是家長的？」　侯友宜要賴清德交代司法清查

蔡英文通話　竟回傳「我是中國空軍」

LIVE／揭朱學恒狼行　鍾沛君說明

朱學恒告發自己　鍾沛君：避重就輕切割

更多熱門

相關新聞

快訊／揭朱學恒性騷　鐘沛君：還有其他受害者

快訊／揭朱學恒性騷　鐘沛君：還有其他受害者

國民黨台北市議員鍾沛君8日晚間揭露，名嘴朱學恒在餐會中對她毫無預警的強吻、摟抱性騷擾，甚至反嗆「反正妳明天也不會記得」，引發輿論撻伐。鍾沛君12日透露，自己非常明確且負責任地告訴各位，「還有其他受害者，而且情節輕重不一」。

陳芳盈喊話C名嘴「等你公開道歉」

陳芳盈喊話C名嘴「等你公開道歉」

時力：涉性騷卻避重就輕　劉仕傑永不錄用

時力：涉性騷卻避重就輕　劉仕傑永不錄用

快訊／朱學恒認錯18秒音檔曝　鍾沛君落淚

快訊／朱學恒認錯18秒音檔曝　鍾沛君落淚

鍾沛君爆遭朱學恒強摟強吻　朱立倫不捨：她的確受到很多委屈

鍾沛君爆遭朱學恒強摟強吻　朱立倫不捨：她的確受到很多委屈

關鍵字：

鍾沛君朱學恒性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

男星突肚痛送醫搶救「昏迷20天病危」！

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

滯留鋒將報到全台濕整周！3重點5變化一次看

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面