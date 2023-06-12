快訊／朱學恒告發自己　鍾沛君批「毫無悔改之心」：字眼避重就輕切割

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君指控，名嘴朱學恒於2022年對她性騷擾，引發外界軒然大波，而朱學恒也於12日主動到台北地檢署告發自己，盼能平息社會紛爭。但鍾沛君痛批，在以為比較平靜的時候，竟然聽到朱學恒跑去告發他自己的可笑事情，再次證明對方毫無悔改之心，浪費資源演這齣司法大戲。

爆料遭朱學恒性騷擾強吻之後，鍾沛君12日下午在台北市議會召開記者會首度露面。鐘沛君表示，自己第一天發文時就明確提及，身為議員有一定社會責任，希望談這件事情時不是被害人，而是一個「要奮鬥的人」，自己要為自己的權益，以及更多想發聲但不敢或還沒發聲的人發聲，「這就是我一開始發文的初衷。」

鍾沛君說，自己在過去這3天如期完成地方活動，跟好幾百名大小朋友提前過端午節，希望如常生活、一樣服務，讓事情進入常軌，但就在她以為比較平靜的時候，「我竟然聽到朱學恒跑去告發自己，這麼可笑的事情，再次證明他真的毫無悔改之心。」

鍾沛君提及，自己天真以為朱學恒起碼會透過共同朋友試圖表達歉意、彌補的意思，但非常遺憾，自己再次得到他的訊息時，是毫無悔意可言的去地檢署告發，「說起來他也不算告發自己，他用避重就輕（的內文），所有法律界朋友看得出來，他用的字眼非常謹慎小心在切割，好像想對過去犯下錯誤表達悔意，但其實沒有。」

鍾沛君強調，今天自己會站出來，最主要原因就是朱學恒毫無悔改之意，且對方不斷在做一樣的事情，浪費社會對其期待與錯誤投射，「今天他去告發的動作，如果他是真心悔改的話，他早就會去自首、早就用更具體方法去表達歉意，不是浪費資源演這齣司法大戲。」

▼爆料遭到性騷後鍾沛君首度露面受訪 。（圖／記者李毓康攝）