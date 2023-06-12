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淡水河女浮屍歷經150天...靠DNA比對回家了！老母含淚感謝警方

▲▼警方親至徐母家中採樣。（圖／記者戴上容翻攝）

▲警方親至徐母家中採樣。（圖／新北警察局提供）

記者戴上容／新北報導

台北市大同區淡水河去年12月出現一具女浮屍，由於身上無證件可確認身份，警方將將其列為無名屍，新北警局鑑識中心日前清查全國失蹤人口，發現新北市板橋區徐姓女子自12月返家不久後就消失，主動連繫後，因徐母不良於行便主動前往徐女家中採樣，4月下旬經DNA資料庫比對，確認遺體身份為徐姓女子，徐母得知後再三向警方致謝。

據了解，新北市板橋區徐女去年12月住院返家不久，突然獨自一人外出後便未再返家，家人隔日報案協尋，卻一直毫無音訊，新北警局鑑識中心於清查全國失蹤人口報案資料時，發覺徐女一直未返家，主動連繫徐女母親至警局先行採集DNA進行比對。

新北警局鑑識中心連繫徐母，徐母等家屬還一度以為接到詐騙集團的電話，經警方苦口婆心的說明下，終於相信警方願意主動無償進行DNA比對，並同意警方至家中協助進行DNA採樣工作。

去年12月，台北市大同區淡水河面發現一具女浮屍，由於死者身上無任何身分證件可供確認身分，被警方列為無名屍體，警方4月下旬經DNA資料庫比對，發現淡水河面發現一具女浮屍就是徐女。

「謝謝你幫我找到女兒」徐母再三向警方致謝，她說女兒自去年12月離家出走後便從此音訊全無，他們一直在等待親人能返家再見面時刻，雖然最後只找到遺體，心中充滿百般不捨與傷痛，很感謝警方幫忙找回離家多日的女兒，彌補心中最大的遺憾。

新北市警局也特別呼籲，失蹤人口若經一段時間仍未尋獲者，不要放棄希望，家屬可直接到警局鑑識中心無償申請DNA採樣比對，尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到回家的路。

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