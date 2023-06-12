大陸5月新冠死亡164人　中疾控：疫情呈下降趨勢

▲大陸目前新冠主流疫情為XBB系列變種病毒株所致。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國疾病預防控制中心（中疾控）12日發布新聞稿顯示，5月1日至31日，全大陸新增重症病例2,777例、死亡病例164例，其中，新冠Omicron變異株XBB及其亞分支的佔比逐漸增加。不過，中疾控強調，綜合監測數據顯示，5月下旬疫情上升趨勢減緩，目前已呈下降趨勢。另外，通報稱，之後將每月公布一次感染情況。

數據顯示，5月1日至31日，大陸新增重症病例2,777例、死亡病例164例。死亡病例中，新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例3例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例161例。

發熱門診情況方面，診療量從5月1日的18.3萬上升至5月16日的36.0萬，之後波動下降至5月31日的29.4萬。

流感方面，大陸全國哨點醫院流感樣病例佔門（急）診就診人數比例，從5月第一周（5月1日至5月7日）的4.6%上升至5月中下旬（5月15日至5月21日）的6.2%後，於5月下旬（5月22日至5月28日）回落至5.8%。

本土病例新冠病毒變異情況方面，5月大陸共報送1萬4,732例本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，主要流行株為XBB系列變異株，佔比前三位的分別為XBB.1.9及其亞分支、XBB.1.16及其亞分支、XBB.1.5及其亞分支。根據採樣日期， XBB及其亞分支的佔比逐漸增加，從5月1至7日的84.6%，增長到5月22日至28日的92.4%。

中疾控表示，綜合監測數據顯示，今年2月至4月上旬，大陸新冠病毒感染疫情局部零星散發，4月下旬開始逐步上升，5月下旬上升趨勢減緩，目前呈下降趨勢。與4月相比，5月大陸發熱門診就診量、重症和死亡病例有所增加，但總體水平較低，遠低於去年年底疫情高峰時情況，重症和死亡病例以老年人群、患有基礎性疾病人群為主，死亡病例平均年齡79.3歲，其中90%以上為基礎性疾病合併新冠病毒感染。