新北幼兒園效應！日本作家與醫師合作　提供親子面對不安處方箋

▲情緒圖畫書《小怪獸和雞皮疙瘩》，提供親子面對不安的處方箋。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

新北市知名幼兒園爆發餵藥事件，加上疫情影響，讓家長倍加關注兒童的不安情緒，而由日本著名繪本作者新井洋行，與日本著名精神科醫師森野百合子合作的情緒圖畫書《小怪獸和雞皮疙瘩》，將生活各種害怕與不安轉為一隻隻小怪獸，並學會與害怕情緒相處，希望提供給大人、小孩面對不安時的處方箋。

近期新北市知名幼兒園爆發餵藥事件，加上過去幾年疫情期間害怕感染，類似不安與害怕情緒，並未因為疫情降解而完全消除。而由信誼出版的《小怪獸和雞皮疙瘩》，希望透過提升親子情緒力，自然面對害怕和不安。

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信誼表示，《小怪獸和雞皮疙瘩》是日本著名繪本作者新井洋行，與日本著名精神科醫師森野百合子合作的情緒圖畫書，主要是提供給大人、小孩面對不安時的處方箋，繪者新井洋行將生活中各式各樣的害怕和不安，例如怕考試、怕被討厭、怕生病、怕交不到朋友等，轉化為一隻隻的小怪獸，藉此告訴讀者，我們每個人就像小怪獸一樣，有著各自害怕事物，與其強迫自己去克服害怕，更好的方式是學會和害怕的情緒相處。

新井洋行接受日本媒體採訪時提到，「我希望這本圖畫書能鼓勵人們更坦誠的說話。」所以書中小怪獸們發現彼此都有一樣的困擾時，都鬆了一口氣，他還透露，四隻主角小怪獸，怕在大家面前說話、怕高、怕打針和怕黑，是依據他自己 、太太還有兩個孩子最害怕的事物來設定的。

日本著名精神科醫師森野百合子提醒父母，孩子面說出害怕和不安時，爸媽經常會輕鬆帶過，並告訴孩子：「這又沒什麼，有什麼好怕的」，但不安和害怕其實是兩種很重要的情緒，警告我們有危險發生，小心應對。但是害怕的情緒如果太強烈，日子會過得很辛苦。這現象不只發生在小孩身上，大人也不例外，特別是孩子不安時，大人也會開始煩惱和不安。

森野百合子建議家長，當孩子感到不安時，請爸媽陪在孩子身邊，試著找出並理解孩子所經歷的不愉快，過程中可以教孩子深呼吸、做點開心的事情，同時幫助他建立自信心，當家長用寬容的心接受孩子真實的模樣，相信總有一天會成長。



▲透過《小怪獸和雞皮疙瘩》，幫助孩子瞭解害怕是常見的情緒一點也不可怕，也提供親子面對不安的處方箋。（圖／信誼基金會提供）