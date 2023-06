4童奇蹟存活40天！亞馬遜雨林墜機事件一次看　還有1搜救犬失蹤

▲哥倫比亞4名原住民孩童在亞馬遜雨林生存40天後獲救。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外媒報導

哥倫比亞4名原住民孩童在亞馬遜雨林生存40天後獲救,消息振奮全國。外媒報導指出,他們的母親在墜機後4天因傷重過世,但交代孩子們必須離開去尋找父親,而13歲的姐姐憑藉著日常生活中學習到的叢林知識,保護弟弟妹妹平安度過這40天。

離開部落尋找父親

這4位年齡分別僅13歲、9歲、4歲和1歲的孩子是亞維托托族(Huitoto)原住民,他們和家人一起居住在亞馬遜大區卡克塔省(Caquetá)深山的社區中。他們的父親拉諾克(Manuel Miller Ranoque)表示,當地共產主義游擊組織「哥倫比亞革命軍」(FARC)時常在附近威脅平民,甚至要求十多歲的孩子加入軍隊,所以他決定先離開當地尋找機會。

▲失蹤孩童的父親拉諾克(Manuel Miller Ranoque)。(圖/路透)



拉諾克說,他籌到足夠金錢後,讓妻子帶著4名孩子離開部落;由於他們居住的部落並無公路,所以妻子就帶著孩子們和一名親戚一起搭乘小飛機離開,沒想到卻發生憾事。

飛機失事墜毀

根據法廣(RFI)報導,孩子們5月1日跟著母親、一名親戚搭乘賽斯納206型(Cessna 206)單引擎小飛機,準備從南部亞馬遜省阿拉拉誇拉(Araracuara)飛往瓜維亞雷省的瓜維亞雷河畔聖荷西鎮(San Jose del Guaviare),飛行距離約350公里,起飛幾分鐘後就來到原始叢林上空,但駕駛突然發出引擎出問題的警報,接著飛機就從雷達中消失。

