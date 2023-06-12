4童奇蹟存活40天！亞馬遜雨林墜機事件一次看　還有1搜救犬失蹤

▲哥倫比亞4名原住民孩童在亞馬遜雨林生存40天後獲救。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外媒報導

哥倫比亞4名原住民孩童在亞馬遜雨林生存40天後獲救，消息振奮全國。外媒報導指出，他們的母親在墜機後4天因傷重過世，但交代孩子們必須離開去尋找父親，而13歲的姐姐憑藉著日常生活中學習到的叢林知識，保護弟弟妹妹平安度過這40天。

離開部落尋找父親

這4位年齡分別僅13歲、9歲、4歲和1歲的孩子是亞維托托族（Huitoto）原住民，他們和家人一起居住在亞馬遜大區卡克塔省（Caquetá）深山的社區中。他們的父親拉諾克（Manuel Miller Ranoque）表示，當地共產主義游擊組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）時常在附近威脅平民，甚至要求十多歲的孩子加入軍隊，所以他決定先離開當地尋找機會。

▲失蹤孩童的父親拉諾克（Manuel Miller Ranoque）。（圖／路透）



拉諾克說，他籌到足夠金錢後，讓妻子帶著4名孩子離開部落；由於他們居住的部落並無公路，所以妻子就帶著孩子們和一名親戚一起搭乘小飛機離開，沒想到卻發生憾事。

飛機失事墜毀

根據法廣（RFI）報導，孩子們5月1日跟著母親、一名親戚搭乘賽斯納206型（Cessna 206）單引擎小飛機，準備從南部亞馬遜省阿拉拉誇拉（Araracuara）飛往瓜維亞雷省的瓜維亞雷河畔聖荷西鎮（San Jose del Guaviare），飛行距離約350公里，起飛幾分鐘後就來到原始叢林上空，但駕駛突然發出引擎出問題的警報，接著飛機就從雷達中消失。

#BREAKING: Four children missing for 40 days in Colombia's Amazon jungle found alive https://t.co/0U3OTTQiyX pic.twitter.com/zYHXjoynOZ — TRT World (@trtworld) June 10, 2023

小飛機墜毀2周之後，軍方才組織搜救隊投入搜索，5月16日在卡克塔省南部的叢林裡發現墜毀的飛機，當時這架飛機呈現垂直狀態，機頭朝向地面，同時找到了罹難的3名成人遺體，但孩子們卻不見蹤影。

搜索行動展開 空投傳單物資

透過地上遺留的腳印和食物遺跡，搜救人員相信孩子們可能還活著，所以開始進行大範圍搜索。根據《衛報》報導，官方共派出150名士兵帶著搜救犬投入救援，而住在附近的數十位原住民也加入搜索行列，但濃密的樹林和濃霧加深了搜救難度。

▲孩子們是6月9日下午在距離墜機地點約5公里的叢林空地被找到。（圖／達志影像／美聯社）



搜索士兵透過直升機將一箱箱食物扔進叢林，希望能讓孩子們維持生活；除此之外，還印製了西班牙文與方言的傳單從高空灑落，同時讓孩子的奶奶用方言錄製了廣播，希望能藉此找到困在叢林中的孩子。

隨著搜索行動的進行，開始找到一些孩子還存活的證據，包含腳印、奶瓶、尿布和啃食過的水果，甚至丟下的食物包也有被拆開使用過。最關鍵的是，一隻6歲參與搜救的比利時牧羊犬威爾遜（Wilson）找到了一把剪刀、奶瓶和髮帶，士兵循線找到了用樹枝臨時搭建的小木屋，所以將搜索範圍縮小至墜毀處20平方公里的範圍。

在5月17日找到關鍵證據時，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）曾在推特發文說找到孩子了，但後來證實為誤傳。

終於找到孩子 但搜救犬失蹤了

負責救援工作的佩德羅（Pedro Sánchez）將軍說，孩子們是6月9日下午在距離墜機地點約5公里的叢林空地被找到，救援人員曾多次在該處附近20至50公尺處移動，但卻未發現他們，「孩子被找到時很虛弱，他們的力氣只夠在叢林裡呼吸，或著找到一小顆水果餵食自己。」

▲孩童獲救後送往首都波哥大的醫院。（圖／路透）



至於為何搜救人員多次接近，卻未發現孩子的蹤影，孩子們的叔叔說，可能是恐懼讓他們下意識躲起來，「外面有狗在叫，所以會感到害怕。」除此之外，他們還可能將穿著制服的搜救人員誤認為FARC士兵，因為父親曾遭受FARC威脅，所以他們才躲了起來。

儘管孩子們被尋獲的消息振奮人心，但另一個不幸的消息是，在尋找孩子蹤跡時立下大功的搜救犬威爾遜卻在6月8日失蹤。獲救的13歲姐姐萊斯利（Lesly）表示，曾經有一隻狗陪他們一段時間，但後來又不見了。

#Wilson, el perro rastreador continúa extraviado en la #selva



El can encontró la #avioneta accidentada y luego el biberón de la pequeña Cristin, la bebé de un año de los hermanos #indígenas.



Para el Ejército es prioridad encontrarlo.#DWNoticias /cmw pic.twitter.com/R48DVKqPM3 — DW Español (@dw_espanol) June 11, 2023

軍方表示，威爾遜僅受訓1年，可能是在大雨中迷失方向，他們曾兩度找到威爾遜，但狗卻又跑回叢林裡，目前搜索仍在繼續，「我們團結一致，直到將搜救犬威爾遜從叢林中解救出來，直到我們找到牠，行動才會結束。」

孩子們如何活下來？

原住民救援人員尼古拉斯（Nicolas Ordonez Gomes）表示，是他們先找到這群孩子，「大女兒萊斯利抱著小女兒向我跑來，並向我們說『我餓了！』」另外兩個男孩就在一旁，其中一人躺在地上，另一名站起來說，「我媽媽死了。」

尼古拉斯說，他們立刻蹲下來和孩子對話，「我告訴孩子，我們是朋友、是家人，是你們的爸爸和叔叔派我們來的，我們是一家人。」目前4名孩子已被送往首都波哥大的軍醫院接受觀察治療，大約要二至三周後才能出院，健康與精神狀況皆無大礙。

▲4名孩子大約要二至三周後才能出院。（圖／路透）



孩子們的阿姨慕庫特（Damaris Mucutuy）指出，因母親需要外出上班，萊斯利也就習慣照顧弟妹們，而且萊斯利與9歲的弟弟之前就經常玩生存遊戲，會搭小帳篷，這或許有助於他們在雨林求生，萊斯利相當清楚森林裡有許多果子有毒，知道哪些野果可以吃，也知道如何照顧嬰兒，「他們知道他們必須吃些什麼。」