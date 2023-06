4童「困亞馬遜雨林40天」奇蹟存活！獲救畫面曝光　最小僅11個月大

▲搜救人員在一處臨時搭建的避難處找到孩子們。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

哥倫比亞一架載有7人的塞斯納206(Cessna 206)小飛機5月1日墜毀在亞馬遜雨林裡,在機上尋獲3名成年人的遺體,但另外4名孩童卻不見蹤影。沒想到奇蹟真的出現,搜救人員在飛機墜毀後40天找到了4名孩子,且年紀最小僅11個月大,目前已全數送往醫院治療。

▲獲救的孩子們年紀最小僅11個月大,被後方搜救人員抱著。(圖/達志影像/美聯社)



根據CNN、天空新聞報導,哥倫比亞總統佩特羅(Gustavo Petro)證實,這4名在亞馬遜雨林失蹤1個多月的孩子平安獲救,「這是全國人民的快樂!40天前在叢林中失蹤的孩子們還活著!」從現場救援畫面可以看到,這4名孩子看起來相當疲憊,且在野外生存1個多月,讓他們身形都已骨瘦如柴。

這起意外發生在5月1日,當時一架載有7人的塞斯納206小飛機因引擎故障發出求救訊號,但最終墜毀在南部卡克塔省(Caquetá)的亞馬遜雨林裡。搜救人員於5月16日在機上發現3名成人的遺體,分別是駕駛、嚮導和孩子的母親。

#BREAKING: Four children missing for 40 days in Colombia's Amazon jungle found alive https://t.co/0U3OTTQiyX pic.twitter.com/zYHXjoynOZ