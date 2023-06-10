4童「困亞馬遜雨林40天」奇蹟存活！獲救畫面曝光　最小僅11個月大

▲搜救人員在一處臨時搭建的避難處找到孩子們。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞一架載有7人的塞斯納206（Cessna 206）小飛機5月1日墜毀在亞馬遜雨林裡，在機上尋獲3名成年人的遺體，但另外4名孩童卻不見蹤影。沒想到奇蹟真的出現，搜救人員在飛機墜毀後40天找到了4名孩子，且年紀最小僅11個月大，目前已全數送往醫院治療。

▲獲救的孩子們年紀最小僅11個月大，被後方搜救人員抱著。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN、天空新聞報導，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）證實，這4名在亞馬遜雨林失蹤1個多月的孩子平安獲救，「這是全國人民的快樂！40天前在叢林中失蹤的孩子們還活著！」從現場救援畫面可以看到，這4名孩子看起來相當疲憊，且在野外生存1個多月，讓他們身形都已骨瘦如柴。

這起意外發生在5月1日，當時一架載有7人的塞斯納206小飛機因引擎故障發出求救訊號，但最終墜毀在南部卡克塔省（Caquetá）的亞馬遜雨林裡。搜救人員於5月16日在機上發現3名成人的遺體，分別是駕駛、嚮導和孩子的母親。

#BREAKING: Four children missing for 40 days in Colombia's Amazon jungle found alive https://t.co/0U3OTTQiyX pic.twitter.com/zYHXjoynOZ — TRT World (@trtworld) June 10, 2023

▲飛機5月1日墜毀於亞馬遜雨林裡。



不過，搜救人員一直確信孩子們還活著，因為他們在失事地點周圍發現了腳印、髒尿布、水瓶，還有一些果皮等線索，因此派出超過170名人員深入叢林搜索。佩特羅曾在5月18日錯誤公布孩子獲救的消息，但隨後刪除貼文表示為誤傳。

最後搜救人員終於在一處用植物臨時搭建的避難處找這些孩子，他們分別年僅13歲、9歲、4歲和11個月大。

佩特羅9日在記者會中表示，現在孩子們都已送往醫院治療，希望能在10日與他們談話，「現在最重要的是醫生怎麼說，他們失蹤40天了，健康狀況一定很緊張，我們也需要檢查他們的精神狀態。」