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超神心理測驗已上線！一分鐘揭露你最感冒的職場人設　兩招解救不適

▲▼ 超神心理測驗已上線！一分鐘揭露你最感冒的職場人設　兩招解救不適 。（圖／品牌）

消費中心／台北報導

終於熬過了3年與新冠疫情共存的時間，所有人都回鍋辦公室，展開「疫後工作模式」。隨著口罩解封、防疫政策鬆綁後，身體感覺更容易被感冒趁虛而入、不適症狀席捲而來。不但無力通勤、無心上班，甚至晚上的PARTY也得忍痛說掰。一感冒就打壞你好不容易規劃好的疫後新生活，只能被感冒症狀受困在家，到底該怎麼辦？

超神準「職場必備感冒攻略」心理測驗，即日起上線。不但可以知道自己屬於哪種職場人設，還可以得到適合自己的感冒金句！各種角色人設搞怪可愛，預計將掀起一波爆紅風潮！

超神心理測驗已上線！一分鐘揭露你最感冒的職場人設　兩招解救不適（圖／業者提供）

你的職場人設已上線　快來測測專屬人設
想測出你在職場是哪類人嗎？不妨想想面對以下情況，你會如何處理，狀況一：喉嚨莫名一陣癢，人在捷運內想咳又不敢咳，這時你會努力憋住、小小聲偷咳，還是不忍了，咳出來才舒服？狀況二：在狹小茶水間遇到平常不對盤的同事，你會快速倒完水後裝忙火速離開，還是既然碰到了，試著擠個幾句話尬聊一下好了？

「職場必備感冒攻略」這款心理測驗，內容主要圍繞在「感冒上班族的一天」，從上班通勤途中到工作日常，再到下班和跑趴狂歡，只要花一分鐘，直覺回答6個簡單情境題，立刻剖析你的職場人設，了解內心真實的潛在特質。你是生病在家休息也要處理公事，責任心爆棚的「無所畏懼小社畜」?還是不好意思請假，默默隱忍症狀、體貼同事的「人畜無害小甜心」?各種超萌角色等你來解鎖，還不快揪辦公室的同事們一起來測，不僅能了解最令人「感冒」的職場狀況，更可以發現你對哪類人特別敏感！

上班族最怕「兩種」感冒怎麼解？
各位職場老手，不論你是哪種職場人設，一定遇過各種「感冒」情形，令你身心俱疲，大嘆職場生活不容易。想要化解那些讓你感冒的事嗎? 立刻測測看專屬你的職場人設攻略！！除了自己的職場人設，還可一探是哪種人 讓你感冒、哪種人 讓你著迷，知己知彼，發揮人設優勢趨吉避凶！！

其次，若遭逢「生理感冒」，又不想讓精采生活被打擾，這時就採取「疫後感冒新對策」－隨身常備伏冒小綠盒，感冒來襲時立即服用，快速緩解不適。讓體內那位無所畏懼小社畜照常上班當強人、人畜無害小甜心照顧大家不間斷、八面玲瓏貼心鬼持續做大家心中的小天使、及時行樂小浪子也能繼續自在漂泊！

超神心理測驗已上線！一分鐘揭露你最感冒的職場人設　兩招解救不適（圖／業者提供）

針對不同症狀對於生活造成的影響，對症下藥很重要！伏冒加強錠含醫師常用處方成分*，30分鐘快速有效緩解常見的各種感冒症狀，包含鼻塞、喉嚨痛、咳嗽、畏寒、發燒、頭痛、肌肉酸痛等。若有流鼻水症狀，可選擇伏冒綜合鼻炎錠，含有抗組織胺能抑止流鼻水及打噴嚏；感冒進入後期，其他症狀都改善了，只剩下咳嗽咳不停，這時候適合使用伏冒治咳錠，含有可抑制咳嗽的成份，舒緩症狀不適。把身體狀況一一解決了，才能繼續展現你的專屬職場人設。

隨時備著伏冒小綠盒，在關鍵時刻關心自己與親朋好友，讓它成為感冒來臨時最強大的靠山。趕快來測試你是哪種人設，並備好伏冒小綠盒，讓身心感冒都緩解，提升美好生活品質

超神心理測驗已上線！一分鐘揭露你最感冒的職場人設　兩招解救不適（圖／業者提供）

* 乙醯胺酚（Acetaminophen）為醫院/診所常用止痛藥退燒成分。（寰宇藥品資料管理(IMS)2011台灣地區醫院／診所開立之成分）

如對產品有任何問題，請直接聯絡普拿疼伏冒消費者服務專線 0800-212259
本品為醫師藥師藥劑生指示藥品 / 使用前請詳閱說明書警語及注意事項 /
衛署藥輸字第023784號、衛署藥輸字第025297號、衛署藥製字第051386號/ 北市衛藥廣字第112060070號 /英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司 / 台北市忠孝西路一段66號24樓 / Trade marks owned or licensed by Haleon ©2023 Haleon or licensor PM-TW-PCF-23-00044

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