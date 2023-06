超神心理測驗已上線！一分鐘揭露你最感冒的職場人設　兩招解救不適

消費中心/台北報導

終於熬過了3年與新冠疫情共存的時間,所有人都回鍋辦公室,展開「疫後工作模式」。隨著口罩解封、防疫政策鬆綁後,身體感覺更容易被感冒趁虛而入、不適症狀席捲而來。不但無力通勤、無心上班,甚至晚上的PARTY也得忍痛說掰。一感冒就打壞你好不容易規劃好的疫後新生活,只能被感冒症狀受困在家,到底該怎麼辦?

超神準「職場必備感冒攻略」心理測驗,即日起上線。不但可以知道自己屬於哪種職場人設,還可以得到適合自己的感冒金句!各種角色人設搞怪可愛,預計將掀起一波爆紅風潮!

你的職場人設已上線 快來測測專屬人設

想測出你在職場是哪類人嗎?不妨想想面對以下情況,你會如何處理,狀況一:喉嚨莫名一陣癢,人在捷運內想咳又不敢咳,這時你會努力憋住、小小聲偷咳,還是不忍了,咳出來才舒服?狀況二:在狹小茶水間遇到平常不對盤的同事,你會快速倒完水後裝忙火速離開,還是既然碰到了,試著擠個幾句話尬聊一下好了?

「職場必備感冒攻略」這款心理測驗,內容主要圍繞在「感冒上班族的一天」,從上班通勤途中到工作日常,再到下班和跑趴狂歡,只要花一分鐘,直覺回答6個簡單情境題,立刻剖析你的職場人設,了解內心真實的潛在特質。你是生病在家休息也要處理公事,責任心爆棚的「無所畏懼小社畜」?還是不好意思請假,默默隱忍症狀、體貼同事的「人畜無害小甜心」?各種超萌角色等你來解鎖,還不快揪辦公室的同事們一起來測,不僅能了解最令人「感冒」的職場狀況,更可以發現你對哪類人特別敏感!

上班族最怕「兩種」感冒怎麼解?

各位職場老手,不論你是哪種職場人設,一定遇過各種「感冒」情形,令你身心俱疲,大嘆職場生活不容易。想要化解那些讓你感冒的事嗎? 立刻測測看專屬你的職場人設攻略!!除了自己的職場人設,還可一探是哪種人 讓你感冒、哪種人 讓你著迷,知己知彼,發揮人設優勢趨吉避凶!!

其次,若遭逢「生理感冒」,又不想讓精采生活被打擾,這時就採取「疫後感冒新對策」-隨身常備伏冒小綠盒,感冒來襲時立即服用,快速緩解不適。讓體內那位無所畏懼小社畜照常上班當強人、人畜無害小甜心照顧大家不間斷、八面玲瓏貼心鬼持續做大家心中的小天使、及時行樂小浪子也能繼續自在漂泊!

針對不同症狀對於生活造成的影響,對症下藥很重要!伏冒加強錠含醫師常用處方成分*,30分鐘快速有效緩解常見的各種感冒症狀,包含鼻塞、喉嚨痛、咳嗽、畏寒、發燒、頭痛、肌肉酸痛等。若有流鼻水症狀,可選擇伏冒綜合鼻炎錠,含有抗組織胺能抑止流鼻水及打噴嚏;感冒進入後期,其他症狀都改善了,只剩下咳嗽咳不停,這時候適合使用伏冒治咳錠,含有可抑制咳嗽的成份,舒緩症狀不適。把身體狀況一一解決了,才能繼續展現你的專屬職場人設。

隨時備著伏冒小綠盒,在關鍵時刻關心自己與親朋好友,讓它成為感冒來臨時最強大的靠山。趕快來測試你是哪種人設,並備好伏冒小綠盒,讓身心感冒都緩解,提升美好生活品質

