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女大生控偷拍「和解完PO網公審」！聽他喊告爆哭：再給我一次機會

▲▼女大生指控阿伯偷拍，達成和解後還上網公審。（圖／翻攝微博）

▲女大生指控阿伯偷拍，達成和解後還上網公審。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

廣東廣州56歲的鄧姓男子搭乘地鐵時蹲著玩手機，卻被女學生指控偷拍，儘管打開相簿證明清白，還是遭到網路公審，氣得他打算提告。女學生得知消息後，立即搭車前往鄧男住處附近的派出所，聲淚俱下地道歉，央求「再給我一次機會」，全案才終於落幕。

綜合陸媒報導，女學生7日指控，搭車時被長相猥瑣的老年男子盯著看，且對方還將手機豎著，疑似在偷拍，於是她瞪了一眼，成功嚇阻了這項行為。

女學生接著懷疑，老年男子可能並非第一次作案，於是上前要求檢查手機，質疑「你剛剛是在偷拍我嗎」。對此，鄧男則感到莫名其妙，於是打開了手機相簿，證明了自己的清白，雙方也在警方的介入下達成和解，沒想到女學生還是上網PO文公審。

▲▼女大生指控阿伯偷拍，達成和解後還上網公審。（圖／翻攝微博）

▲女大生指控阿伯偷拍，達成和解後還上網公審。（圖／翻攝微博）

由於鄧男已有56歲，操作智慧型手機不算流暢，也不會使用社群軟體，因此根本不曉得自己遭到公審，直到兒子告知，才知道事態嚴重，也氣得準備提告。

鄧男的兒子表示，父親在廣州白雲區的工作工作，當天剛好沒班休息，於是蹲在地鐵上玩手機，沒想到父親老實了一輩子，卻被形容成「猥瑣老頭」，況且雙方都已達成和解，做兒子的既憤怒又不知所措。

鄧男一家經過思考後，11日決定到派出所報案。而公審鄧男的女學生得到消息，也立刻從廣東東莞出發，前往廣州一處派出所，與鄧男一家溝通，並且聲淚俱下地道歉，「對不起，請你再給我一次機會。」

▲▼女大生指控阿伯偷拍，達成和解後還上網公審。（圖／翻攝微博）

▲女大生PO文道歉，承諾虛心接受批評，卻關閉了評論內容。（圖／翻攝微博）

女學生也解釋，因為先前搭乘地鐵時，曾被盯著看而不敢發聲，這次好不容易鼓足勇氣，沒想到是個誤會，也不曉得會有這麼多人轉發她的文章，後來因為害怕網路暴力，於是將文章、影片給下架。

雙方達成和解後，女學生在網路上張貼了道歉啟事，鄧男則說，因為還是學生，只要公開道歉就好，不希望造成太多影響，事件終於和平落幕。

不過，女大生事後在微博發布致歉文，當中強調「我虛心接受大家的批評」，但將評論完全關閉，讓許多網友懷疑，是否真的有想要改進的想法。

此外，也有人挖出，這名女大生在四川大學就讀新聞系，平時還在各網路平台經營個人頻道，人設包含獨立自主女性、女權鬥士等等，在各平台中經營出不同的形象，似乎對網路十分嫻熟，懷疑可能是惡意做出這種事的，十分不可取。

 

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