日本「電車痴漢團隊」起底！淫魔親教如何偷拍　台灣、中國都淪陷　

記者張方瑀／綜合報導

「電車痴漢」一詞在亞洲並不陌生，尤其在日本有許多女性幾乎每天在上下班的路途上，都會承受無端的性騷擾。英國BBC臥底深入調查後發現，專門在痴漢專門網站販售影片的淫魔團隊，每天收入可達台幣4.4萬元，經營者甚至會「訓練」痴漢進行騷擾偷拍，還可收錢製作客製化影片，而痴漢出沒的拍攝地點也不僅止於日本，目前已擴散到中國、台灣、南韓等地。

▲電車痴漢一詞起源於日本，形容在公共場合出現的性騷犯，尤其是在大眾交通工具上的性騷行為。（圖／ETtoday資料照）



BBC在最新的調查報導中指出，電車痴漢一詞起源於日本，形容在公共場合出現的性騷犯，尤其是在大眾交通工具上的性騷行為，犯罪者利用受害者懼怕引起騷動的心理，在擁擠的場合中犯案；現年24歲的高子（化名）就說，她幾乎每天都會被性騷，「突然有一隻手開始撫摸我，但一下子就消失在人群中，我完全無能為力。」

儘管日本警方不斷呼籲，受害者和目擊者勇敢站出來，但這種罪行至今仍未根除，甚至連英國和加拿大政府都對前往日本的國民提出相關警告。BBC指出，痴漢偷拍市場也已蔓延到亞洲其他地區，包含台灣、香港、中國和南韓。

▲BBC找到3家專營痴漢影片的網站，販售在擁擠的大眾交通工具上利用手機進行偷拍的影片。（圖／翻攝自網路）



BBC找到3家專營痴漢影片的網站，販售內容多半是在擁擠的大眾交通工具上利用手機進行偷拍的影片，部分影片的價格不到1美元，甚至還能額外收費「客製化」性騷影片。BBC也循線找到了Telegram上的痴漢社群，還有人在裡面分享如何在電車上進行性騷。

BBC的記者進一步用假冒的身分，在日本臥底約出痴漢網站賣家「齊叔」進行訪問，而這位來自中國的齊叔的年紀應不到30歲，且對於自己經營的痴漢王國感到相當自豪，「我們每天都能賺5000至1萬人民幣（約台幣2.2萬至4.4萬元），收入非常穩定。」

▲儘管日本警方不斷呼籲，受害者和目擊者勇敢站出來，但這種罪行仍未根除。（圖／CFP）



齊叔也透露，其實他的身後是一個15人團隊，其中包含10個在中國進行影片後製的成員，每個月約可輸出30至100支痴漢偷拍影片，並在這3家專營痴漢影片的網站販售，目前約有1萬多名付費會員。

齊叔談到這門生意時，絲毫不認為這屬於非法行為，甚至說自己的團隊充滿激情且相當勇敢，他也提到自己會訓練其他人如何進行痴漢拍攝。不過，齊叔也提到，為了避免被北京當局抓到，他計畫入籍成為日本公民。

後來BBC記者向他揭露真實身分後，齊叔憤怒離開現場，甚至在攝影機靠近時，不斷用手遮擋，甚至出拳毆打採訪團隊。BBC指出，採訪團隊隔天就在機場看到了齊叔，他似乎正準備離開日本，而到目前為止，他的推特帳號仍然在運作，不斷分享著痴漢的性騷影片。