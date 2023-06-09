　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「電車痴漢團隊」起底！淫魔親教如何偷拍　台灣、中國都淪陷　

記者張方瑀／綜合報導

「電車痴漢」一詞在亞洲並不陌生，尤其在日本有許多女性幾乎每天在上下班的路途上，都會承受無端的性騷擾。英國BBC臥底深入調查後發現，專門在痴漢專門網站販售影片的淫魔團隊，每天收入可達台幣4.4萬元，經營者甚至會「訓練」痴漢進行騷擾偷拍，還可收錢製作客製化影片，而痴漢出沒的拍攝地點也不僅止於日本，目前已擴散到中國、台灣、南韓等地。

▲▼電車通勤,上班族通勤,日本東京,電車通勤族。（圖／記者季相儒攝）

▲電車痴漢一詞起源於日本，形容在公共場合出現的性騷犯，尤其是在大眾交通工具上的性騷行為。（圖／ETtoday資料照）

BBC在最新的調查報導中指出，電車痴漢一詞起源於日本，形容在公共場合出現的性騷犯，尤其是在大眾交通工具上的性騷行為，犯罪者利用受害者懼怕引起騷動的心理，在擁擠的場合中犯案；現年24歲的高子（化名）就說，她幾乎每天都會被性騷，「突然有一隻手開始撫摸我，但一下子就消失在人群中，我完全無能為力。」

儘管日本警方不斷呼籲，受害者和目擊者勇敢站出來，但這種罪行至今仍未根除，甚至連英國和加拿大政府都對前往日本的國民提出相關警告。BBC指出，痴漢偷拍市場也已蔓延到亞洲其他地區，包含台灣、香港、中國和南韓。

▲▼痴漢網站。（圖／翻攝自網路）

▲BBC找到3家專營痴漢影片的網站，販售在擁擠的大眾交通工具上利用手機進行偷拍的影片。（圖／翻攝自網路）

BBC找到3家專營痴漢影片的網站，販售內容多半是在擁擠的大眾交通工具上利用手機進行偷拍的影片，部分影片的價格不到1美元，甚至還能額外收費「客製化」性騷影片。BBC也循線找到了Telegram上的痴漢社群，還有人在裡面分享如何在電車上進行性騷。

BBC的記者進一步用假冒的身分，在日本臥底約出痴漢網站賣家「齊叔」進行訪問，而這位來自中國的齊叔的年紀應不到30歲，且對於自己經營的痴漢王國感到相當自豪，「我們每天都能賺5000至1萬人民幣（約台幣2.2萬至4.4萬元），收入非常穩定。」

▲▼日本地鐵,東京地鐵。（圖／CFP）

▲儘管日本警方不斷呼籲，受害者和目擊者勇敢站出來，但這種罪行仍未根除。（圖／CFP）

齊叔也透露，其實他的身後是一個15人團隊，其中包含10個在中國進行影片後製的成員，每個月約可輸出30至100支痴漢偷拍影片，並在這3家專營痴漢影片的網站販售，目前約有1萬多名付費會員。

齊叔談到這門生意時，絲毫不認為這屬於非法行為，甚至說自己的團隊充滿激情且相當勇敢，他也提到自己會訓練其他人如何進行痴漢拍攝。不過，齊叔也提到，為了避免被北京當局抓到，他計畫入籍成為日本公民。

後來BBC記者向他揭露真實身分後，齊叔憤怒離開現場，甚至在攝影機靠近時，不斷用手遮擋，甚至出拳毆打採訪團隊。BBC指出，採訪團隊隔天就在機場看到了齊叔，他似乎正準備離開日本，而到目前為止，他的推特帳號仍然在運作，不斷分享著痴漢的性騷影片。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／幼兒園28名學童　採樣結果公布
LIVE／朱學恒強吻鍾沛君爆意淫3年　5億生墜樓瞬間！撞門簷
這集真的猛！朱學恒「180秒放送事故」　她拿文件狂遮
快訊／台南某國小男老師　校園墜樓身亡
快訊／新北幼兒園疑餵毒「時序一次看」！
快訊／劉亞仁根本毒王！　韓媒爆：至少染7種毒
快訊／「金針菇」泡菜爆違法下架　衛生局回應了
高三少女「開車爆衝」大迴轉撞進超商！　困車內嚇呆
快訊／台南某國小男師墜樓　2班學生目擊
「親藍名嘴」朱學恒被送花籃！　留1句話超酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

把甲片膠水當成眼藥水　六寶媽左眼爆痛就醫「切開眼睛」片瘋傳

俄男遇鯊魚攻擊「眾人面前遭活活咬死」　生前絕望喊：爸爸、爸爸

南韓成「供應鏈脫中」受惠國　今年外商直接投資創新高

日本「電車痴漢團隊」起底！淫魔親教如何偷拍　台灣、中國都淪陷　

美6歲男童「在家撿到槍」　朝1歲弟弟連開2槍！射中臉頰、肩膀

想要點閱數破萬　20歲男遊客面前「闖進鱷魚池」拍片被捕

被嗆閒閒沒做事！人妻「全面罷工」不做家務　老公3天就求饒

美容師作腹部手術突然腦死　意外發現開刀醫是「下班護士假冒」

烏克蘭傳在札波羅熱大規模反攻　前線兩軍激戰！西方坦克派上場

亂開飛機逃生門代價大！韓亞航空損失重　估維修費用達1510萬台幣

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

把甲片膠水當成眼藥水　六寶媽左眼爆痛就醫「切開眼睛」片瘋傳

俄男遇鯊魚攻擊「眾人面前遭活活咬死」　生前絕望喊：爸爸、爸爸

南韓成「供應鏈脫中」受惠國　今年外商直接投資創新高

日本「電車痴漢團隊」起底！淫魔親教如何偷拍　台灣、中國都淪陷　

美6歲男童「在家撿到槍」　朝1歲弟弟連開2槍！射中臉頰、肩膀

想要點閱數破萬　20歲男遊客面前「闖進鱷魚池」拍片被捕

被嗆閒閒沒做事！人妻「全面罷工」不做家務　老公3天就求饒

美容師作腹部手術突然腦死　意外發現開刀醫是「下班護士假冒」

烏克蘭傳在札波羅熱大規模反攻　前線兩軍激戰！西方坦克派上場

亂開飛機逃生門代價大！韓亞航空損失重　估維修費用達1510萬台幣

意法半導體與陸三安光電合資　砸32億美元建8吋碳化矽晶圓廠

台中重劃區再+1！　歷經10年登記完畢

北一女畢典驚喜連連！最夯退休警衛現身　學生大喊：我們愛你

金泰希愛用「長輩同款」手機皮套！　羞認：一但迷上就回不去了

把甲片膠水當成眼藥水　六寶媽左眼爆痛就醫「切開眼睛」片瘋傳

聯合對抗蘋果！傳Google、三星與高通聯合開發MR設備

盧峻翔首獲年度第一隊肯定　領航猿推出紀念商品

史上最爛開球！球還沒投竟跌倒翻滾下投手丘　讓人想起林瑟康

寵物公雞「早上5點狂打鳴」遭檢舉！警上門…當晚慘變一道菜

5億高中生墜樓亡？賴母律師喊「不合理」：沒防禦傷+出血量差4倍

國際熱門新聞

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

暴力男「迴旋踢」性侵20歲女　威脅：打死妳

AI女模「五月愛」寫真集停售

表哥狂求歡「想和妳親親」　妹子被騷擾5年開大絕

血崩急診！她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

烏大壩潰堤屍體泡水　當地人沒乾淨水喝

中樂透！男吸雕像乳頭還願　疑觸怒神明5人慘死

她甩肉105kg！變身正妹竟後悔：性生活毀了

美參議員杯葛　台灣租稅協定法案延審

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

烏克蘭水壩被毀　無法再供應札波羅熱核電廠冷卻水

日本高中生惡搞　壽司郎求償6700萬日圓

恐怖「巨型蜈蚣」爬牆10秒片　泰網友嚇發毛

更多熱門

相關新聞

「社會上99.9％人理解我清白」　李正皓：退一步讓民進黨性平改革

「社會上99.9％人理解我清白」　李正皓：退一步讓民進黨性平改革

民進黨新北市立委第9選區（永和、中和）與李正皓合作參選立委，但李正皓8日宣布退選。對於被指偷拍爭議，李正皓9日受訪時指出，該案是陳年舊案、司法判決早已還我清白，我也不斷解釋，這個案子已經夠清楚，「社會上99.9％的人都理解我是清白角色。選舉過程中卻不斷被當成箭靶，我應該退一步，還民進黨真正做性平改革的可能。」

亂開飛機逃生門代價大　估維修費達1510萬

亂開飛機逃生門代價大　估維修費達1510萬

日本高中生惡搞　壽司郎求償6700萬日圓

日本高中生惡搞　壽司郎求償6700萬日圓

雨傘這樣拿很危險　日本醫生：恐戳瞎眼睛

雨傘這樣拿很危險　日本醫生：恐戳瞎眼睛

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

關鍵字：

日本痴漢電車痴漢日韓要聞偷拍

讀者迴響

熱門新聞

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

台中5億高中生4大疑點　高大成轟夏男說謊

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面