陸阿伯被女學生控「車廂偷拍」　自證清白後「仍被PO網公審」

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州一名56歲阿伯日前搭乘地鐵時蹲在地上玩手機，被一名女學生指控偷拍，阿伯當場秀出手機相簿，證明自己沒有偷拍，並在警方見證下與對方和解。不料，女子卻還是將阿伯的照片PO上網，稱阿伯手法嫻熟，不是第一次作案，還質疑阿伯若沒有偷拍，為什麼「不為了自己發聲」。

▼阿伯被質疑偷開，展示手機相簿。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，女子7日在微博發文，稱自己搭車時，被一名猥瑣老頭盯著看，「我感覺他在偷拍，瞪了一眼，他放下手機，應該沒有拍到什麼，但是難道我的權益沒有受到侵害就不用去維護了嗎？感覺他不是第一次作案，如此嫻熟的動作和大言不慚的表現。」

從影片中可以看見，女子大罵阿伯偷拍，非常憤怒地上前要求檢查手機，「你剛剛是在偷拍我嗎？你打開手機相簿！」

阿伯不滿被控偷拍，大方展示手機相簿，裡面的確沒有發現任何偷拍照。

女子見阿伯的手機相簿裡面沒有任何偷拍照片後，態度突然軟化，說了一聲「小心一點，不要亂拍別人！」接著就離開了現場。

▼女子PO網公審阿伯，反而被網友罵到刪文。（圖／翻攝微博）



廣州地鐵官方表示，事件發生當下，警方就介入處理，因為是誤會，雙方當時就已經和解。

由於阿伯沒有上微博的習慣，完全不知道自己被PO上了網，一直到10日晚間才聽說。阿伯的兒子提到，爸爸不知道自己在網路上被人說成「猥瑣老頭」，而且以為當下在警方的見證之下和解，代表沒事了。

阿伯的兒子說，爸爸沒有偷拍，當天只是蹲在地鐵上玩手機，戴耳機聽歌，可能離那女的近了點，就被懷疑偷拍，「當時也給對方看了手機相簿，證明自己沒偷拍，不明白為何還會被PO上網。」

阿伯的兒子強調，爸爸今年56歲，老實一輩子，平常也不上網，不會用複雜的智慧型手機，也不會上網看新聞，不知道事情演變得有多嚴重。

阿伯的兒子還說，他希望女子能夠公開道歉，「這個事情對我們影響太大了，希望她能站出來公開道歉，否則我們會提告。」