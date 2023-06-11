新營工業區廠商協進會　端午佳節粽葉香敦親睦鄰

▲台南市新營工業區廠商協進會魏千芸理事長，聯合新營工業區周邊太北里等四個鄰里，舉辦端午佳節粽葉香綁肉粽的活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新營工業區廠商協進會魏千芸理事長，聯合新營工業區周邊太北里、太南里、橋南里及嘉芳里等四個鄰里於11日在新營太子宮市場旁，舉辦端午佳節粽葉香綁肉粽的活動。

每年農曆5月初5的端午節和春節、中秋節並列民間傳統三大節慶，端午節的由來，可追溯為驅邪避凶，以求身心平安，後來加入愛國詩人屈原的傳說，更增添了端午節包肉粽、繫香包及划龍舟活動的色彩。

廠協會魏千芸理事長及服務中心郭幸男主任與太北里洪進忠里長、太南里何武祥里長、橋南里陳榮斌里長、鹽水區橋南社區發展協 會鄭佩瑩執行長、嘉芳里吳正宇里長攜手區內廠商、各鄰里志工及多名包粽高手，以1天的時間包出6千顆「芳貢貢」的美味肉粽，後續將共同努力之成果，分發給上述各里的弱勢團體及低收入戶，使其感受佳節的氣氛與社會的溫暖。

同時也是企業主身分的魏理事長表示，透過民俗傳統活動拉近與周邊鄰里間距離，並藉由活動實現ESG裡（Social社會責任）的敦親睦鄰及回饋社會，企業要永續經營除了公司治理、環境保護以外，社會企業責任、敦親睦鄰之實踐，是小至公司大至組織團體都要重視的。