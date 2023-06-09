端午連假蘇花公路南北車流最高峰曝！　行車攻略看這裡

▲因應端節連假龐大車流，公路總局針對蘇花路廊採取相應措施。（圖／公路總局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

今年6月22日至6月25日連續4日為端午節連假，公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊連假首日將出現南下最大車潮，南下全日交通量約每天1萬8千輛次，當日首波車潮將自凌晨3時起湧現，尖峰時段最高車流量達每小時1030輛以上，車多時段平均車流量約850~950輛/小時，壅塞情形預計將持續至下午2時以後緩解。

第四區養護工程處同時預估，假期後段，也就是6 ／24~25則以北返車流為主，預估第3日（6 ／24）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬5100輛次／日，車潮將自上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間6時後緩解。

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公路總局第四區養護工程處為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）。

另因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路總局第四區養護工程處將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流。

端午節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德)路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

* 月22日：5時至17時（雙向）。

* 6月23日：7時至11時（雙向）。

* 6月24日：14時至18時（雙向）。

* 6月25日：12時至20時（雙向）。

公路總局最後提醒用路人行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用本局「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，請多加下載利用。