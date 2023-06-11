　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

水道、天文館、天后宮三館合作迎端午　上樹摘星換天后加持平安粽

▲今年連放4天的端午連假即將來臨，台南山上水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮首次三方跨館合作，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲今年連放4天的端午連假即將來臨，台南山上水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮首次三方跨館合作，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年連放4天的端午連假即將來臨，台南山上水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮首次三方跨館合作，跳脫最常見的立蛋、做香包、掛菖蒲等傳統節慶活動，這次在水道博物館園區內特地舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動。

將傳統文化與近期最熱門的體驗教育結合，只要參加攀樹體驗課程，就可以挑戰摘平安符、摘星星，到山上天后宮換取平安粽、至南瀛天文館免費參觀天文展示館及以優惠價觀賞最新的星象劇場，端午節邊玩邊學，還能吃粽子求平安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年連放4天的端午連假即將來臨，台南山上水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮首次三方跨館合作，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南山上花園水道博物館廣闊、自然的戶外環境，在國定古蹟之列中別具特色，而為了讓民眾除了認識園區內的人文歷史建築外，對於環境、保育等主題也能有所了解，自今年初起引進體驗教育，讓民眾透過攀樹活動認識自然。由於攀樹活動老少咸宜，開辦至今始終熱度不減，館方也看準這次的連假人潮，與南瀛天文館及山上區在地信仰中心山上天后宮合作，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動，三個館各發揮特色，用創意讓更多人認識博物館也認識傳統文化。

▲今年連放4天的端午連假即將來臨，台南山上水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮首次三方跨館合作，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方表示，這次的合作活動，由水道博物館提供攀樹體驗教育場地，天文館及天后宮各自提供具該館特色的「星星禮」與「平安符」，實現跨館合作、在地共榮的互助發展願景，一起推動文化傳承。

▲今年連放4天的端午連假即將來臨，台南山上水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮首次三方跨館合作，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

山上天后宮蕭主委表示，端午節是我國最重要的民俗節慶之一，對傳統廟宇與博物館而言，這次的合作讓傳統與現代兼容並蓄，創造出多元、活潑的學習方式，能夠讓民眾願意認識、接觸重要的傳統文化，成為傳統文化永續的推手。

▲今年連放4天的端午連假即將來臨，台南山上水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮首次三方跨館合作，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次的「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動共為期4天，由6月22日週四端午節當日開始至25日週日，只要有報名參與水道博物館內的攀樹體驗，就可以在活動過程中由專業教練指導挑戰摘取星星禮與平安符，並且有持星星禮可至附近的南瀛天文館，免費參觀天文展示館、以優惠價觀賞最新的星象劇場，還能同時參加天文館的端午節活動獲得小禮物；而摘取平安符也可以到山上天后宮換取一顆平安粽。由於活動名額有限，民眾可事先至水道博物館粉絲專頁活動頁報名，如遇現場尚有名額亦可現場報名。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
槍殺鹹粥店闆娘　三重丟槍→搭小黃躲林口
每月領補助1.3萬！　申請條件一次看
快訊／台中大雷雨！　路樹倒塌壓毀2車
快訊／國道1號5車連環撞！　塞成大型停車場
冷氣調「1動作」降溫超快！　電費更省了
快訊／絕美秘境跳水…女跌溪中「撞上大石頭」！無心跳送醫
「4生肖」今財運噴發！　衝威力彩5.2億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首屆「稻田運動會」端午連假登場　泥田相撲大賽掀話題

水道、天文館、天后宮三館合作迎端午　上樹摘星換天后加持平安粽

飯後沒刷牙「直接看牙醫」她震驚！釣出牙助曝經驗：不想吃晚餐了

高三女學生控藝術家展場性騷「希望他得到應有的懲罰」

女友尿尿完「1習慣」他看呆！　一票喊噁：夾雜的味道更恐怖

乘客「帶著牠」一起搭捷運！　1.5萬人朝聖：很大隻耶

踏板有陌生行李袋！1動作「失主」秒現身　騎士超火大：詐騙

亞大重度腦麻博士生畢業！大姊推輪椅伴讀30年...姊弟全台感恩之旅

快訊／雨區變大了！對流雨彈來襲「9縣市大雨特報」

星巴克6／12爽喝買一送一！指定10人氣飲品　可選2款星冰樂

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

5億高中生9日獲頒畢業證書！　媽若繼承遺產願捐部分做公益

朱芯儀被衛斯理感動哭「要慎選老公」　化療18次很絕望：上廁所都是整缸血...

男子示範吃夏威夷披薩　專業講解後突生氣怒丟

鹹粥店闆娘中彈送醫不治　開槍畫面曝！男冷靜行兇

阿嬌離婚3年「街頭親臉」遭直擊　對方起底是「女版陳冠希」！

首屆「稻田運動會」端午連假登場　泥田相撲大賽掀話題

水道、天文館、天后宮三館合作迎端午　上樹摘星換天后加持平安粽

飯後沒刷牙「直接看牙醫」她震驚！釣出牙助曝經驗：不想吃晚餐了

高三女學生控藝術家展場性騷「希望他得到應有的懲罰」

女友尿尿完「1習慣」他看呆！　一票喊噁：夾雜的味道更恐怖

乘客「帶著牠」一起搭捷運！　1.5萬人朝聖：很大隻耶

踏板有陌生行李袋！1動作「失主」秒現身　騎士超火大：詐騙

亞大重度腦麻博士生畢業！大姊推輪椅伴讀30年...姊弟全台感恩之旅

快訊／雨區變大了！對流雨彈來襲「9縣市大雨特報」

星巴克6／12爽喝買一送一！指定10人氣飲品　可選2款星冰樂

首屆「稻田運動會」端午連假登場　泥田相撲大賽掀話題

宏都拉斯駐中國使館開館　總統卡蕬楚將見習近平

台南全國環保機關考核全壘打獲獎冠全台　為台南打造永續環境

台東環境教育嘉年華　「國產及再利用材好」家具特展登場

屏東小琉球機車相撞2死事故　全島無紅綠燈交通號誌引發討論

墜機4童亞馬遜雨林求生40天　全靠13歲小姊姊！吃野果、髮帶搭帳篷

17歲陪搖妹3天沒睡跑毒趴暴斃　生前遭侵犯+拍裸照！6渣男下場曝

美元升息+戰爭疑慮　詐團新招邀投資...1個月近千人中招

侯友宜稱謝龍介「沒選上的市議員」　本人妙回：這是兄弟間的交情

Youth Camp「玉山行」活動開放報名　每梯次2戶低收子弟免費

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

台大急診塞爆了！等床排隊到電梯口

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

進全聯「她必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

爆乳鋼琴女神脫了！裸身M字腿「辣露絕對領域」

麻煩了！　「南部降雨相當顯著」時間曝

狠師拿封箱膠帶「綑綁6月大男嬰」　嘴巴也被貼起來

維修冷氣「月薪破10萬」怎沒人做？他曝秘辛

企鵝妹收「超神厚外套」價格驚人

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

滯留鋒「罩台上空」時間曝　防致災大量降雨

梅雨季最猛烈降雨要來了！下周4天拉警報　南部旱象有望緩解

星巴克6／12爽喝買一送一！

「聖嬰現象」來襲！氣象專家說話了

更多熱門

相關新聞

端午蘇花車流最高峰曝　行車攻略看這裡

端午蘇花車流最高峰曝　行車攻略看這裡

今年6月22日至6月25日連續4日為端午節連假，公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊連假首日將出現南下最大車潮，南下全日交通量約每天1萬8千輛次，當日首波車潮將自凌晨3時起湧現，尖峰時段最高車流量達每小時1030輛以上，車多時段平均車流量約850~950輛/小時，壅塞情形預計將持續至下午2時以後緩解。

端午傳愛　趙正宇捐600盒愛心粽關懷弱勢

端午傳愛　趙正宇捐600盒愛心粽關懷弱勢

「芒種」要來了　3星座財運好到過端午

「芒種」要來了　3星座財運好到過端午

向守護家園國軍致敬！端午節勞軍包裹　郵局「郵資8折優待」

向守護家園國軍致敬！端午節勞軍包裹　郵局「郵資8折優待」

端午送禮一多三少

端午送禮一多三少

關鍵字：

水道天文館天后宮端午平安粽

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯「牽手大陸男星」偷拍照微博瘋傳！

關渡鹹粥老闆娘遺體今相驗！　老公、親妹現身心碎

瑤瑤突掏出1禮物 藍心湄打開秒泛淚

愛女輕生！母遭房東趕走　留「女兒死了還不放過我」亡

排隊下交流道遭罰4000元！眾人見罰單全傻了

快訊／抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌今晨土地公廟落網

大鶴目擊鹹粥闆娘中槍倒地「血一直流」

情侶高雄住宿　全裸熟睡遭房務人員開門

常客愛不到闆娘　開槍殺人搭小黃逃亡

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

好市多線上購物　結帳「1規定」會員不買了

進全聯「她必滾屎」　全場認證：逛這1地方也順暢

「金鐘主持人」病床前伴母走最後一程

爆乳鋼琴女神脫了！裸身M字腿「辣露絕對領域」

美國正式宣佈：聖嬰現象已經發生

更多

最夯影音

更多
妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD

妹子拿外送被哈士奇絆倒　暖男伸手...竟先救午餐XD
劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

劉亮佐拍到女兒「第一次叫爹地」　妹妹超給劉子銓面子「躺懷撒嬌」

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

媳婦懷孕「裝長智齒」遞照片　公婆見真相笑開懷給擁抱❤

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

嚴立婷怒轟餵藥案：我詛咒你們！　園長交保「企圖殺人還可回家睡覺？」

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

冷笑話番外篇！17直播主踢館賽 蛤蠣放久變什麼？姊生小孩獲得啥？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面