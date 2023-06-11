水道、天文館、天后宮三館合作迎端午　上樹摘星換天后加持平安粽

▲今年連放4天的端午連假即將來臨，台南山上水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮首次三方跨館合作，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年連放4天的端午連假即將來臨，台南山上水道博物館與南瀛天文館、山上天后宮首次三方跨館合作，跳脫最常見的立蛋、做香包、掛菖蒲等傳統節慶活動，這次在水道博物館園區內特地舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動。

將傳統文化與近期最熱門的體驗教育結合，只要參加攀樹體驗課程，就可以挑戰摘平安符、摘星星，到山上天后宮換取平安粽、至南瀛天文館免費參觀天文展示館及以優惠價觀賞最新的星象劇場，端午節邊玩邊學，還能吃粽子求平安。

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台南山上花園水道博物館廣闊、自然的戶外環境，在國定古蹟之列中別具特色，而為了讓民眾除了認識園區內的人文歷史建築外，對於環境、保育等主題也能有所了解，自今年初起引進體驗教育，讓民眾透過攀樹活動認識自然。由於攀樹活動老少咸宜，開辦至今始終熱度不減，館方也看準這次的連假人潮，與南瀛天文館及山上區在地信仰中心山上天后宮合作，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動，三個館各發揮特色，用創意讓更多人認識博物館也認識傳統文化。

館方表示，這次的合作活動，由水道博物館提供攀樹體驗教育場地，天文館及天后宮各自提供具該館特色的「星星禮」與「平安符」，實現跨館合作、在地共榮的互助發展願景，一起推動文化傳承。

山上天后宮蕭主委表示，端午節是我國最重要的民俗節慶之一，對傳統廟宇與博物館而言，這次的合作讓傳統與現代兼容並蓄，創造出多元、活潑的學習方式，能夠讓民眾願意認識、接觸重要的傳統文化，成為傳統文化永續的推手。

這次的「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動共為期4天，由6月22日週四端午節當日開始至25日週日，只要有報名參與水道博物館內的攀樹體驗，就可以在活動過程中由專業教練指導挑戰摘取星星禮與平安符，並且有持星星禮可至附近的南瀛天文館，免費參觀天文展示館、以優惠價觀賞最新的星象劇場，還能同時參加天文館的端午節活動獲得小禮物；而摘取平安符也可以到山上天后宮換取一顆平安粽。由於活動名額有限，民眾可事先至水道博物館粉絲專頁活動頁報名，如遇現場尚有名額亦可現場報名。