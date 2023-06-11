高雄搭計程車被問「怎麼走」　台大教授：導航是裝飾？在地人解答





▲葉丙成驚呼，為何計程車司機不愛用導航？（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

近來導航機器越來越普及，幾乎每輛車都會有導航的功能，台大電機系教授葉丙成，日前到高雄演講，搭乘計程車時，直接跟司機說「要去三民家商」，車上明明有裝導航，司機卻問「是在裕誠路上嗎？」讓他很疑惑，貼文釣出高雄人解答。

葉丙成昨（10）日在臉書發文，到高雄演講，下了高鐵後搭乘計程車，跟司機說要去三民家商，司機卻反問「那是在ㄩˋㄔㄥˊ（裕誠）路上嗎？」他則搖頭喊不知道，「我是台北人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

司機的問話讓葉丙成很疑惑，計程車上都有裝導航，但很多司機都不用，寧願問乘客問半天，也不願使用導航，而且好幾次搭計程車都遇過一樣的狀況，「司機都把車上的導航當裝飾品嗎？」

貼文一出，網友深有同感，「更恐怖的是，我出國坐計程車，司機也問我要怎麼走」、「對有年紀的司機來說，可能輸入導航要花更多的時間」。另外也有網友指出，「有的司機是在刺探是不是本地人」、「我遇過，如果發現你不熟當地路況的，就開始繞圈圈亂走的司機」、「導航有時帶更久，或許乘客知道更好走的路」。

貼文也釣出高雄人解釋，因為有三間名字相似的學校，三民家商、三民高中、三信家商，司機可能只是在做確認，「我以前唸三民家商，有時候連高雄人都會誤以為是三信家商，我覺得司機只是要確認避免跑錯而已」、「另有一家三民高中，跟三民家商在同一行政區非常近，所以可能先確定一下」、「三民家商/左營區裕誠路，三民高中/三民區金鼎路，三信家商/苓雅區三多路」。