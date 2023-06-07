作家搭小黃「零錢不用找了」　他心疼列8原因！一票人超感慨

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

作家苦苓今發文感慨，開計程車是非常辛苦的工作，所以每當乘車時，他很樂意和運將閒聊幾句，在付車資時，也會以「不找零」聊表心意。對此，網友們相當有感，紛紛大讚「極度認同」、「老師！佛心來著」。

苦苓今在臉書提到，綜合他多年來搭計程車的經驗，深深感覺計程車駕駛是一個非常辛苦的工作，接著他便列出8點，包括工時長、收入不高又容易遇到奧客等，內容如下：

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1.工作時間超長，每天要坐在座椅上長達10小時甚至更久，對身心都是很大負荷。

2.非常缺乏與家人相處的時間，因為作息不同、幾乎見不到子女， 很難享受天倫之樂。

3.整天在開車，沒有機會認識其他人，也難得與人聚會，幾乎交不到什麼朋友。

4.收入不高，經常耗油在街上空跑，如果參加排班或車隊又要被抽成，賺的真的是蠅頭小利。

5.開車時間那麼長，違規機會相對多， 有時被客人要求超速、違停，收到罰單也只能自己吞。

6.很容易遇到奧客，為了路線或車資糾纏不休，有的喝醉吐了一車也不肯給清潔費，各種麻煩的狀況層出不窮。

7.最怕碰到肇事！處理時間一長就會影響營業，萬一還要修車，可能就會好幾天都沒有收入。

8.因為沒有薪資所得，很難向銀行貸款，如有急需時被迫借高利貸，陷入債務循環的困境。

▲他都會盡量不找零。（圖／翻攝自臉書／苦苓）

當了解這些背後辛酸，苦苓直言，「我就更樂意在車上和他們閒聊幾句，並在搭車前先準備好百元鈔票，付車資時盡量零錢不用找，表示我的一點心意，也希望多少能讓他們小小開心。」

對此，網友們紛紛回應，「我是輪椅族，碰到肯載我的司機，通常除了不用找零錢之外，我都再給個一百小費」、「真貼心」、「深有同感，其實我覺得公車司機也是」、「真的非常辛苦，我也是盡量零錢不找」、「有遇過司機原本是工程師，但因為孩子有先天缺陷需照護接送，因此改當計程車司機，時間比較有彈性」。

PO文也釣出同行，笑說「我們Uber界真的是臥虎藏龍，有作家，有軍官退休的，有富二代，有閒閒沒事出來兼差的，當然也有專職在跑的。」