管中閔下一步曝光？運將「1句話」讓他驚呼：太神奇了

▲管中閔日前強調無意願參與選舉。圖為他新書發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

台大前校長管中閔日前強調無意願參與任何選舉，不過未來動向仍受關注。他在臉書分享一段「驚奇遭遇」，表示和朋友搭計程車，2人戴著口罩在車上聊天，準備下車時被司機說「聲音很像管中閔」，讓他驚呼「這也太神奇了！或許我該去廣播電台主持節目？」

管中閔昨晚在臉書寫下「週末驚奇」，表示他周六晚和朋友們聚餐，結束後與其中一人共同搭計程車，一路上聊了一些朋友的近況，準備下車時，聽到司機一邊找錢一邊對他說，「你的聲音很像管中閔」，他和朋友都笑了，接著他承認「我就是，但你怎麼聽過我的聲音？」司機表示因為聽過幾次訪談節目，剛剛聽到聲音就覺得很像，讓他驚呼「這也太神奇了，或許我該去廣播電台主持節目？」

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不少粉絲看完大讚「管爺魅力無法擋」、「司機大哥很棒棒！管爺當然更棒」、「有耳識泰山」、「羨慕這位幸運的司機先生」、「校長的講話方式很有辨識度」。還有人敲碗開節目，「老師快開Podcast」、「您的聲音蠻適合上廣播節目，或是錄一下Podcast也不錯」。

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