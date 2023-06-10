幼兒園爆餵毒嚇壞家長！桃市府稽查連鎖體系　違規可重罰60萬元

▲新北市爆發幼兒園餵藥案，桃園市府也啟動聯合稽查。（圖／桃園市政府提供，下同）



記者蔡怡萍／桃園報導

新北市某連鎖私立幼兒園爆發疑似餵毒案，園內多名學童體內驗出「巴比妥」等管制藥物成分，造成家長擔憂不安，對此桃園市政府也於昨（9）日請教育局派員到該連鎖體系幼兒園入園稽查設立與營運、人事管理、輔導管教等項目，暫時沒有發現異常；下周起將由教育局、社會局、衛生局進一步聯合稽查其他分園，以確保幼兒權益。

新北市某連鎖幼兒園餵食不明藥物事件，引起各縣市政府高度關注，桃園市議員凌濤表示，桃園是人口成長最快、新生兒最多的城市，家長也反映對幼兒園環境的擔憂，他這幾天也特地將相關民意提供給市府，要求提出相關因應措施，對於市府即刻反應表達肯定，也要求研擬提高相關罰則的可能性，嚇阻心存僥倖的業者。

桃園市教育局對此強調，如接獲陳情或發現類似情事，一定會採極高度重視的態度，將於當日第一時間立即派員入園調查，並保存所有證據。如經查屬實則提報認定委員會，對行為人一定加重裁處最高60萬元，及終身不得於幼兒園服務，對幼兒園加重裁罰，並得勒令幼兒園廢止其設立許可。

市議員陳韋曄也提到，張善政上任後對於婦幼福利非常關注，推出許多相關政策，呼籲市府一方面增加福利，另一方面也必須加強防弊的作為，只要有不當的情況發生，處置速度必須迅速。若在相關法規或預算上需要議會協助，相信議會也會全力支持。

市府表示，針對新北的事件，教育局目前已正在研擬相關防範措施，以確保幼兒權益，絕不允許發生不當餵藥幼兒的事件。