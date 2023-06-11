明停水43小時！　桃園16.7萬戶受影響

▲桃園16.7萬戶停水範圍。（圖／桃園市政府提供）

記者黃聖庭／桃園報導

北桃園預定從12日8時至14日3時停水，最長停水43小時，影響約16.7萬戶，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，並於停水期間關閉抽水機電源。桃園市府已做好準備因應，並請台水公司確實掌握本次停水各項工程施工進度，確保如期復水。

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▲停水地區。（資料來源／桃園市政府提供）

為配合市府捷運綠線工程，並提升管線及電氣設備安全，台水公司將辦理桃園區介壽路管線臨遷工程等3項工程，

本次停水影響北桃園共約16.7萬戶，其中桃園區19個里及八德區16個里，停水9小時約8.2萬戶；龜山區23個里，停水39小時約6.9萬戶；蘆竹區7個里及龜山區5個里，停水43小時約1.6萬戶。

桃園市府與台水公司合作，設置台水公司34處飲用水供水站，以供民眾就近取水，停水期間各供水站開放時間為12日8時至21時、13日8時至21時、14日8時至12時。供水站查詢資訊，請搜尋https://reurl.cc/Ye9gl4。可至經發局官網停水專區點選「停水查詢」及「飲用水供水站」，查詢停水資訊及供水站地圖點位。



停水前及停水期間注意事項：

一、停水前：請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

二、停水期間：

(一)停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

(二)如未關閉抽水機電源：

1.馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

2.易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

(三)建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

(四)水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。