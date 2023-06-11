駐台外交官被控2次性侵！賴品妤好友慘患PTSD　男方回應了

▲L女控訴遭性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者張靖榕／綜合報導

政壇性騷擾案延燒，民進黨立委賴品妤好友「L女」指控，日前遭到某國駐台辦事處副處長性侵，儘管一直重複喊「不要，住手，拜託，請你停止」，但對方仍不停手。事件發生後她患上創傷後壓力症候群（PTSD），直言「Bartosz Ryś先生剝奪了我對這世界的信任，對公共事務的熱情。」

L女在臉書發文，去年九月剛回國2個星期，就遭到某國駐台辦事處副處長2次性侵，期間她不斷說「不要，住手，拜託，請你停止」，她回憶自己可能還有笑，「我也不知道為什麼要笑，正如我不知道自己為什麼語氣很溫和，可能覺得太奇怪了。」

L女表示，當時她的身體留了下來，但感覺得到靈魂抽離往上飄，停在右上角的天花板。

當下過於震驚的L女，結束後在男方的「准許」下回到客廳，卻在手機上回朋友訊息，「我很平安，沒事沒事沒事。你不要擔心，沒事沒事沒事。」她回憶到了隔天凌晨，醒來找上衣穿時看見對方醒了，她伸出手張口第一句竟然是先道歉，並主動提議「可以當朋友就好嗎？就這樣，好嗎？」

不過男方不理會，而是一把抓住L女伸出的手，「但他笑。下一秒我被抓到床上，然後靈魂，喔又飄到天花板了。」

「那天回家後我出門又回去，一連換了三次衣服」，L女表示，那天竟然是她先道歉，這件事之後她面對警察、律師、精神鑑定師等人時，也完全無法解釋「沒做錯事的人，為什麼先道歉？」

L女回憶事發後的自己經常把衣服穿反，以為聞到對方的古龍水味時，下意識就已經衝到廁所開始嘔吐，記憶力也變得很糟，甚至認字也很花時間，「自己家地址都想不起來」。經看診後，診斷證明上寫著PTSD（創傷後壓力症候群）。

L女提告的結果，所有的程序都面對，但是再議被駁回的書狀上，卻寫著依照L女智識學歷背景，遇到類似情況「自應有一般健全通常人之認知及反應」，還說既然處於可以自由活動的環境下，未採取任何積極作為，「其事後之反應，與一般遭到性侵害者之反應炯然有別⋯」

旅德4年讓L女對自己的身體焦慮、對人際互動的界線慢慢鬆解，長成了自己安心接受的樣子，卻在回台灣2周後就被奪走，人生斷裂成「那件事之前」跟「那件事之後」，如今一切必須重新開始。

貼文於10日公開，被指控的副處長則選擇在推特回應，表示案件已經被認定指控不成立，他也想點出L女在過程中要求和解條件為250萬元。他強調，「我並沒有享有外交豁免權，在刑事程序中我跟一般台灣國民適用相同的程序。為了我家庭的和諧，我希望大家能暫時先別轉發這樣的言論。」