16歲少女哭訴天天遭性侵　驚揭78歲住持是色狼！逼坐大腿日夜都要

▲78歲住持要求少女坐在他的腿上，還威逼少女到他的僧舍，多次性侵得逞。（圖／翻攝自thairath）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國大城府一間寺廟的78歲住持對16歲未成年少女伸出狼爪，不但要求少女坐在他的腿上，更威逼少女到他的僧舍，多次性侵得逞。如今被害女子哭訴每日每夜都被性侵，時間長達3個月之久，當地警方已介入調查，涉案住持則是被迫還俗。

泰國頭條新聞報導，年僅16歲發育遲緩少女的家就在寺廟附近，平時販售各地區彩券，就在今年4月份某日深夜，她接到住持打來要買彩券的電話。然而就在她把彩券賣給住持時，對方不肯付錢，還要求少女坐在他的腿上，威脅若不服從就要打人，她只好同意，怎知接下來卻被性侵，事後回家怕到不敢告訴家人。

在這之後，住持多次打電話給少女，強逼她前往他的僧舍，不然就要拆掉她住的房子。少女害怕之後沒有房子可以住，只好去找住持，結果被性侵。

▲被害少女哭訴每日每夜都被性侵，拿出偷拍到的影片當作證據 。（圖／翻攝自YouTube）

直到5月25日，少女才把這一切告訴哥哥，哥哥害怕妹妹會懷孕，直接找上住持理論要求停止對妹妹威脅伸狼爪，但遭到拒絕，住持甚至語帶威脅說要公開影片使其蒙羞。少女哥哥氣得報警，然而警方告知證據不足以報案或起訴。住持後來再度打電話來威脅少女，這次才抓住機會拍下過程當作證據。

如今被害女子哭訴每日每夜都被78歲住持性侵，時間長達3個月。大城府調查局副警司查克拉潘中校指出，少女已到醫院接受體檢，涉案住持則是被迫還俗，正在接受調查。目前正等待少女體檢結果，以便進行法律程序。